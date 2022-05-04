Еврокомиссия утвердила поданное Совету ЕС предложение шестого пакета санкций

Переданное Совету Евросоюза предложение Еврокомиссии относительно шестого санкционного пакета против РоSSии было единогласно утверждено членами исполнительной коллегии ЕС .

Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик.Мамер, пишет "Интерфакс-Украина".

"По поддержке комиссией (предложения. - ИФ), она была полной. Я напомню, что сделанное нами предложение было утверждено путем письменной процедуры, которая в любом случае требует согласия всех членов коллегии", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

Санкционные предложения теперь должны рассмотреть государства-члены ЕС сначала на уровне комитета постоянных представителей стран Евросоюза , а затем официально будет утверждать Совет ЕС . Евросовет должен либо принять санкционное предложение Еврокомиссии, либо внести в него изменения.

Мамер отказался комментировать сроки внедрения нефтяного эмбарго, но напомнил, что президент ЕС Урсула фон дер Ляйен очертила их как шесть месяцев для сырой нефти и конец 2022 года для переработанной. Он также напомнил, что "некоторые государства-члены полностью зависят от импорта роSSийской нефти".

"Комиссия предусматривает исключения для наиболее зависимых стран, не имеющих возможностей для такого маневра. Мы полностью признаем, что некоторые государства-члены, учитывая их географическое положение, находятся в ситуации зависимости от доставляемой из РоSSии нефти. И мы признаем специфический характер этой ситуации. Это стоит принять во внимание. И мы приняли это во внимание. Совету предстоит принять решение о дальнейшем ходе этой процедуры", – продолжил представитель ЕК.

По информации западных СМИ , от нефтяного эмбарго пока хотели бы воздержаться Болгария, Венгрия и Словакия. Обсуждение санкционного пакета должны продолжить на встрече послов стран Евросоюза завтра.

Исчерпывающий список новых антироSSийских санкций пока не обнародован. Официально речь шла о постепенном внедрении нефтяного эмбарго для уменьшения финансирования роSSийской военной машины.

Также предлагают отключить от SWIFT критические для РоSSии Сбербанк и два других финансовых учреждения, а также применить санкции против роSSийских медиа.

Неофициально, по данным СМИ , предлагается запретить россиянам покупать недвижимость в Европе и применить ограничения в отношении патриарха Кирилла.