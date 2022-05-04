В ВС Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования

Проверка не угрожает ни европейскому сообществу в целом, ни соседним странам, в частности, говорят в Минобороны страны.

В ВС Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования
Фото: Міноборони Білорусі

В Вооруженных Силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны, пишет belta.by.

"В ходе проверки военным частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, осуществления марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач", - говорится в сообщении.

Цель проверки – оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций.

Состав привлекаемых к проверке сил поэтапно будет наращиваться, что "позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе".

В сообщении отмечается, что эта проверка является одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не угрожает ни европейскому сообществу, ни соседним странам в частности.

Напомним, в апреле в Беларуси начали ограничивать доступ абонентов к Интернету, чтобы скрыть информацию о перемещении армии РоSSии по белорусской территории.



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