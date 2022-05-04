Жителей Макеевки и Донецка призвали закрыть окна и не выходить на улицу. В оккупированной Макеевке загорелась нефтебаза, снабжающая роSSийские войска. Об этом стало известно утром 4-го мая на страницах в Телеграм-каналах. На данный момент также сообщили об одном погибшем и двух пострадавших. В сети сообщили, что горят четыре резервуара по 5 тыс кубометров. Даже спустя несколько часов потушить пожар не удается. Жителей Макеевки и Донецка призвали закрыть окна и не выходить на улицу без надобности.



Потушить не могут часами: в оккупированной Макеевке в "ДНР" прогремел мощный взрыв на нефтебазе

Потушить не могут часами: в оккупированной Макеевке в "ДНР" прогремел мощный взрыв на нефтебазе

Жителей Макеевки и Донецка призвали закрыть окна и не выходить на улицу.

В оккупированной Макеевке загорелась нефтебаза, снабжающая роSSийские войска. Об этом стало известно утром 4-го мая на страницах в Телеграм-каналах.

На данный момент также сообщили об одном погибшем и двух пострадавших. В сети сообщили, что горят четыре резервуара по 5 тыс кубометров. Даже спустя несколько часов потушить пожар не удается.

Жителей Макеевки и Донецка призвали закрыть окна и не выходить на улицу без надобности.

ПриватБанк, банкомат

Мы писали, с 1 июня текущего года ПриватБанк возвращает обязательный ежемесячный платеж за пользование кредитными средствами для клиентов.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает пресс-служба банка. В ПриватБанке напомнили, что кредитные каникулы действуют именно до первого дня лета.


Дарина Силина, politeka.net

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