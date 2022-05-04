Новостей.COM ⇒
2022-05-04
Потушить не могут часами: в оккупированной Макеевке в "ДНР" прогремел мощный взрыв на нефтебазе
Жителей Макеевки и Донецка призвали закрыть окна и не выходить на улицу.
В оккупированной Макеевке загорелась нефтебаза, снабжающая роSSийские войска. Об этом стало известно утром 4-го мая на страницах в Телеграм-каналах.
На данный момент также сообщили об одном погибшем и двух пострадавших. В сети сообщили, что горят четыре резервуара по 5 тыс кубометров. Даже спустя несколько часов потушить пожар не удается.
Жителей Макеевки и Донецка призвали закрыть окна и не выходить на улицу без надобности.
Мы писали, с 1 июня текущего года ПриватБанк возвращает обязательный ежемесячный платеж за пользование кредитными средствами для клиентов.
Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает пресс-служба банка. В ПриватБанке напомнили, что кредитные каникулы действуют именно до первого дня лета.
Дарина Силина, politeka.net