Потушить не могут часами: в оккупированной Макеевке в "ДНР" прогремел мощный взрыв на нефтебазе

Жителей Макеевки и Донецка призвали закрыть окна и не выходить на улицу.

В оккупированной Макеевке загорелась нефтебаза, снабжающая роSSийские войска. Об этом стало известно утром 4-го мая на страницах в Телеграм-каналах.

На данный момент также сообщили об одном погибшем и двух пострадавших. В сети сообщили, что горят четыре резервуара по 5 тыс кубометров. Даже спустя несколько часов потушить пожар не удается.

Жителей Макеевки и Донецка призвали закрыть окна и не выходить на улицу без надобности.

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