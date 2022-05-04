Враг ночью обстрелял Николаев, от ударов по Львову пострадали два человека, - сводка ОВА

Относительно спокойно, ночь прошла во многих областях, однако накануне вечером враг выпустил ракеты по разным регионам Украины. На Винничине, Киевщине и в Запорожской области ракеты были обезврежены ПВО.

В Кировоградской области было попадание ракет в тяговую подстанцию, жертв нет. Еще одну ракету обезвредило ПВО, сообщили в сводке от глав ОВА.

В Одесской области ПВО обезвредило три ракеты, однако есть попадание в инфраструктурные объекты в Арцизской общине. Пострадавших по состоянию на утро нет.

На Днепропетровщине вечером – два ракетных удара по железной дороге. Разрушена тяговая подстанция. Один человек ранен. Ночь прошла без воздушных тревог.

На Закарпатье вечером попадание ракеты в электроподстанцию железнодорожной станции, жертв нет, поврежден распределительный газопровод. Продолжаются восстановительные работы. Пострадавших нет.

Во Львовской области также вчера вечером ракетные попадания по электрическим подстанциям. Нанесены серьезные повреждения. Была задержка в движении поездов. Два человека, находившиеся неподалеку от мест взрывов, получили ранения. Пожары ликвидированы.

С вечера россияне трижды обстреляли территории Сумщины со своих позиций из-за границы. Около 7 утра в Сумском районе вдоль границы отработал вражеский вертолет. Данные по поводу потерь и разрушений уточняются.

В Харькове ночью были неинтенсивные обстрелы окраин города, пострадавших нет. По области оккупанты в течение суток обстреливали Дергачи, Золочев, Богодухов, Чугуев. За сутки – 6 раненых (Харьков, Золочев, Первомайский) и один человек погиб в Донецкой общине Изюмского района. В Изюмском направлении продолжаются бои.

В Луганской области ночью были обстрелы Лисичанска и Новодружеска, в результате которых двое гражданских погибли, двое - ранены. Эвакуировано 49 человек. За прошедшие сутки по Северодонецку, Рубежному, Лисичанску и Золотому были нанесены четыре ракетно-бомбовых удара. Также враг совершил артобстрелы Лисичанска, Северодонецка, Попаснянской и Горской общин. Повреждены 45 домов и других объектов.

В Донецкой вечером россияне обстреляли Авдеевский коксохимический завод. Есть погибшие и раненые. Сегодня утром очередной обстрел этого завода. Поврежденная инфраструктура. Детали выясняются.

В Марьинской ВА накануне вечером удалось восстановить линию 110 кВт в г. Красногоровку. В 21:30 г. Марьинку обстреляли зажигательными снарядами, произошло возгорание по частному сектору. В районе с. Новомихайловка – обстрелы почти круглосуточно.

Херсонщина: ситуация в области остается сложной, ночью – взрывы и обстрелы. Оккупанты продолжают мародерство. Стабильно критична ситуация.

Николаевщина: ночью был обстрелян один из районов Николаева. Жертв и пострадавших нет. Жилые дома значительных разрушений не потерпели.

Напомним, вчера с целью разрушения транспортной инфраструктуры Украины враг нанес ракетные удары по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что РоSSия прибегает к этому для остановки оказания западной помощи. Но не остановит.