Враг ночью обстрелял Николаев, от ударов по Львову пострадали два человека, - сводка ОВА
Сумскую область россияне вчера обстреляли трижды, утром запустили вертолет вдоль границы.
Относительно спокойно, ночь прошла во многих областях, однако накануне вечером враг выпустил ракеты по разным регионам Украины. На Винничине, Киевщине и в Запорожской области ракеты были обезврежены ПВО.
В Кировоградской области было попадание ракет в тяговую подстанцию, жертв нет. Еще одну ракету обезвредило ПВО, сообщили в сводке от глав ОВА.
В Одесской области ПВО обезвредило три ракеты, однако есть попадание в инфраструктурные объекты в Арцизской общине. Пострадавших по состоянию на утро нет.
На Днепропетровщине вечером – два ракетных удара по железной дороге. Разрушена тяговая подстанция. Один человек ранен. Ночь прошла без воздушных тревог.
На Закарпатье вечером попадание ракеты в электроподстанцию железнодорожной станции, жертв нет, поврежден распределительный газопровод. Продолжаются восстановительные работы. Пострадавших нет.
Во Львовской области также вчера вечером ракетные попадания по электрическим подстанциям. Нанесены серьезные повреждения. Была задержка в движении поездов. Два человека, находившиеся неподалеку от мест взрывов, получили ранения. Пожары ликвидированы.
С вечера россияне трижды обстреляли территории Сумщины со своих позиций из-за границы. Около 7 утра в Сумском районе вдоль границы отработал вражеский вертолет. Данные по поводу потерь и разрушений уточняются.
В Харькове ночью были неинтенсивные обстрелы окраин города, пострадавших нет. По области оккупанты в течение суток обстреливали Дергачи, Золочев, Богодухов, Чугуев. За сутки – 6 раненых (Харьков, Золочев, Первомайский) и один человек погиб в Донецкой общине Изюмского района. В Изюмском направлении продолжаются бои.
В Луганской области ночью были обстрелы Лисичанска и Новодружеска, в результате которых двое гражданских погибли, двое - ранены. Эвакуировано 49 человек. За прошедшие сутки по Северодонецку, Рубежному, Лисичанску и Золотому были нанесены четыре ракетно-бомбовых удара. Также враг совершил артобстрелы Лисичанска, Северодонецка, Попаснянской и Горской общин. Повреждены 45 домов и других объектов.
В Донецкой вечером россияне обстреляли Авдеевский коксохимический завод. Есть погибшие и раненые. Сегодня утром очередной обстрел этого завода. Поврежденная инфраструктура. Детали выясняются.
В Марьинской ВА накануне вечером удалось восстановить линию 110 кВт в г. Красногоровку. В 21:30 г. Марьинку обстреляли зажигательными снарядами, произошло возгорание по частному сектору. В районе с. Новомихайловка – обстрелы почти круглосуточно.
Херсонщина: ситуация в области остается сложной, ночью – взрывы и обстрелы. Оккупанты продолжают мародерство. Стабильно критична ситуация.
Николаевщина: ночью был обстрелян один из районов Николаева. Жертв и пострадавших нет. Жилые дома значительных разрушений не потерпели.
Напомним, вчера с целью разрушения транспортной инфраструктуры Украины враг нанес ракетные удары по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что РоSSия прибегает к этому для остановки оказания западной помощи. Но не остановит.