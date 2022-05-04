РоSSия впервые ударила в Закарпатье: пострадала железнодорожная подстанция

В горном районе Закарпатья произошел прилет ракеты. Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита в Telegram -канале.

Прилет ракеты в объект в горном районе Закарпатья. На месте работают службы”, – сообщил он.

Ракета попала в одну из железнодорожных подстанций у вокзала в Воловце. Виктор Микита сообщает, что на объектам в радиусе 500 м выбиты окна, обломки ракеты повредили автомобили вблизи. Пока неизвестно, есть ли жертвы.

Глава ОВА обратился к местным жителям с просьбой не снимать видео и фото на месте происшествия.

Ранее стало известно о взрывах, произошедших во Львове. Информацию подтвердил глава города Андрей Садовый. В результате ракетного удара повреждены две электроподстанции. В части города нет электроэнергии.