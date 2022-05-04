Зеленский стремится через диалог восстановить контроль над государством, включая Крым и отбросить войска РФ на позиции до 24.02

Президент считает, что россиянам будет сложно признать свое поражение.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стремится отбросить войска РоSSии на их позиции до полномасштабного вторжения и возобновить контроль над территорией всего государства, включая Крым, путем диалога.

Такое заявление на вчерашнем саммите CEO цитирует Wall Street Journal.

Президент считает, что россиянам будет тяжело признать свое поражение.

"У них огромная армия. Они хотят утопить нас в крови наших солдат. Они не могут сказать своей стране, что проиграли нашему единству, нашей современной армии", – заметил он.

Президент добавил, что РоSSия пыталась подорвать украинскую экономику блокировкой портов и нанесением ущерба на $600 млрд. После завершения боевых действий Украина потребует от РФ репараций.

Зеленский подчеркнул, что в послевоенном восстановлении украинцам понадобится помощь Запада и пригласил присоединяться иностранные компании. Иностранные инвесторы должны получить привлекательные условия для бизнеса в Украине.

Напомним, вопрос Крыма поднимается в переговорах украинской и роSSийской делегаций. По словам участника переговорной группы Михаила Подоляка, Крым является отдельным пунктом договора, в котором украинская сторона предлагает в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя.

То есть предлагается зафиксировать, что Украина и РоSSия не будут в течение 15 лет, пока будут продолжаться переговоры, использовать военные или вооруженные силы для решения вопроса Крыма, а продолжат свои политико-дипломатические усилия для решения проблемы.