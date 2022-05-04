Зеленский стремится через диалог восстановить контроль над государством, включая Крым и отбросить войска РФ на позиции до 24.02

Президент считает, что россиянам будет сложно признать свое поражение.

Зеленский стремится через диалог восстановить контроль над государством, включая Крым и отбросить войска РФ на позиции до 24.02
Фото: телеграм-канал Андрія Єрмака

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стремится отбросить войска РоSSии на их позиции до полномасштабного вторжения и возобновить контроль над территорией всего государства, включая Крым, путем диалога.

Такое заявление на вчерашнем саммите CEO цитирует Wall Street Journal.

Президент считает, что россиянам будет тяжело признать свое поражение.

"У них огромная армия. Они хотят утопить нас в крови наших солдат. Они не могут сказать своей стране, что проиграли нашему единству, нашей современной армии", – заметил он.

Президент добавил, что РоSSия пыталась подорвать украинскую экономику блокировкой портов и нанесением ущерба на $600 млрд. После завершения боевых действий Украина потребует от РФ репараций.

Зеленский подчеркнул, что в послевоенном восстановлении украинцам понадобится помощь Запада и пригласил присоединяться иностранные компании. Иностранные инвесторы должны получить привлекательные условия для бизнеса в Украине.

Напомним, вопрос Крыма поднимается в переговорах украинской и роSSийской делегаций. По словам участника переговорной группы Михаила Подоляка, Крым является отдельным пунктом договора, в котором украинская сторона предлагает в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя.

То есть предлагается зафиксировать, что Украина и РоSSия не будут в течение 15 лет, пока будут продолжаться переговоры, использовать военные или вооруженные силы для решения вопроса Крыма, а продолжат свои политико-дипломатические усилия для решения проблемы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходитБеларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
Блок рекламы


Похожие новости
Войска РФ регулярно обстреливают пограничные населенные пункты в Сумской областиВойска РФ регулярно обстреливают пограничные населенные пункты в Сумской области
Первые подробности встречи лидера оппозиции Германии с президентом УкраиныПервые подробности встречи лидера оппозиции Германии с президентом Украины
Зеленский поблагодарил за эвакуацию 156 человек из Мариуполя: "Но нам нужны все"Зеленский поблагодарил за эвакуацию 156 человек из Мариуполя: "Но нам нужны все"
Войска РФ обстреляли Авдеевский коксохим: минимум 10 человек погибли, 15 получили раненияВойска РФ обстреляли Авдеевский коксохим: минимум 10 человек погибли, 15 получили ранения
Путин через Макрона передал миру грубый намек: будут санкции, в мире будет голодПутин через Макрона передал миру грубый намек: будут санкции, в мире будет голод
Ситуация на фронте изменится через две недели — глава Луганской ОВАСитуация на фронте изменится через две недели — глава Луганской ОВА
В Минобороны Казахстана заявили, что не планируют отправлять свои войска в Украину в рамках ОДКБВ Минобороны Казахстана заявили, что не планируют отправлять свои войска в Украину в рамках ОДКБ
Зеленский выступил в Раде на 69-й день войны: полный текст речиЗеленский выступил в Раде на 69-й день войны: полный текст речи
Джонсон и Зеленский обратились к Раде: видео и все подробностиДжонсон и Зеленский обратились к Раде: видео и все подробности
Войска РФ за сутки обстреляли 10 населенных пунктов в Донецкой области, есть погибшие и раненые — НацполицияВойска РФ за сутки обстреляли 10 населенных пунктов в Донецкой области, есть погибшие и раненые — Нацполиция
Последние новости
Подгружаем последние новости