ПВО сбило ракеты над Винницей и Киевщиной, в других городах сообщают о взрывах (обновлено)

Одну ракету сбили на подлете к Киеву .

Две ракеты, летевшие над Винницей, были сбиты.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Еще одну крылатую ракету, по его данным, силы противовоздушной обороны ВСУ сбили на подлете к Киеву в районе Одесской трассы.

Также СМИ сообщают, что во многих городах Украины сейчас слышны взрывы, а именно в Одессе, Львове, Кировоградской области, а также в Днепре.

Впоследствии мэр города Долинская в Кировоградской области подтвердил ракетный удар.

"Имеем прилет общины на территории общины! Без паники", - написал он.

Позже в Виннице начали сообщать о сиренах машин скорых или пожарных служб.

Во Львове, как сообщил мэр города Андрей Садовый вечером прогремели четыре мощных взрыва. Объявлена воздушная тревога.

Он призвал горожан оставаться в укрытиях.

Также Садовый сообщил, что в части города – перебои с электроснабжением.

Перед этим по всей стране была объявлена воздушная тревога.