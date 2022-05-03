ПВО сбило ракеты над Винницей и Киевщиной, в других городах сообщают о взрывах (обновлено)

Одну ракету сбили на подлете к Киеву.

ПВО сбило ракеты над Винницей и Киевщиной, в других городах сообщают о взрывах (обновлено)
Фото: Думская

Две ракеты, летевшие над Винницей, были сбиты.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Еще одну крылатую ракету, по его данным, силы противовоздушной обороны ВСУ сбили на подлете к Киеву в районе Одесской трассы.

Также СМИ сообщают, что во многих городах Украины сейчас слышны взрывы, а именно в Одессе, Львове, Кировоградской области, а также в Днепре.

Впоследствии мэр города Долинская в Кировоградской области подтвердил ракетный удар.

"Имеем прилет общины на территории общины! Без паники", - написал он.

Позже в Виннице начали сообщать о сиренах машин скорых или пожарных служб.

Во Львове, как сообщил мэр города Андрей Садовый вечером прогремели четыре мощных взрыва. Объявлена воздушная тревога.

Он призвал горожан оставаться в укрытиях.

Также Садовый сообщил, что в части города – перебои с электроснабжением.

Перед этим по всей стране была объявлена воздушная тревога.

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