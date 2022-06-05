В Николаевской области ВМС сбили две вражеские ракеты - Сергей Братчук

В Николаевской области ВМС Вооруженных сил Украины сбили две роSSийские ракеты. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram .

«Над Николаевщиной военные моряки уничтожили две вражеские ракеты. Экипажами двух украинских военных кораблей были сбиты очередные роSSийские ракеты над Николаевской областью. Несмотря на ночь, украинские защитники с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов метко попали во вражеские ракеты», – говорится в сообщении Братчука.

Представитель Одесской ОВА отметил, что личный состав ВМС ВСУ благодаря обученности и уверенности действий уже не в первый раз нарушает планы оккупантов. Он подчеркнул, что только вчера ВМС были уничтожены 4 крылатые ракеты россиян, выпущенные по мирным городам Украины.