В Николаевской области ВМС сбили две вражеские ракеты - Сергей Братчук

Утром, 5 июня, враг совершил обстрелы сразу нескольких городов Украины, информирует ZN.ua.

В Николаевской области ВМС сбили две вражеские ракеты - Сергей Братчук
© Слово і діло

В Николаевской области ВМС Вооруженных сил Украины сбили две роSSийские ракеты. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

«Над Николаевщиной военные моряки уничтожили две вражеские ракеты. Экипажами двух украинских военных кораблей были сбиты очередные роSSийские ракеты над Николаевской областью. Несмотря на ночь, украинские защитники с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов метко попали во вражеские ракеты», – говорится в сообщении Братчука.

Представитель Одесской ОВА отметил, что личный состав ВМС ВСУ благодаря обученности и уверенности действий уже не в первый раз нарушает планы оккупантов. Он подчеркнул, что только вчера ВМС были уничтожены 4 крылатые ракеты россиян, выпущенные по мирным городам Украины.


Александр Кричковский, ZN.ua





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