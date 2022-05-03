Из Мариуполя оккупанты депортировали в РФ или «ДНР» почти 40 тысяч человек – городской голова Бойченко

Местное население вывозят на окраины РоSSии, на Дальний Восток, или в Сибирь.

Из Мариуполя оккупанты депортировали в РФ или «ДНР» почти 40 тысяч человек – городской голова Бойченко
Фото: mariupolrada.gov.ua

Согласно уже верифицированным спискам, из Мариуполя роSSийские захватчики депортировали в РоSSию или на оккупированную часть Донецкой области почти 40 тысяч человек. Об этом заявил мариупольский городской голова Вадим Бойченко, передает Укринформ.

«Мы уже верифицировали списки тех, кого из Мариуполя депортировали в РоSSию или так называемую ДНР. Это около 40 тысяч населения. Сейчас они уже начали прятать эти списки. К сожалению, у нас уже не очень удается все это верифицировать, но мы продолжаем эту работу», - сказал Бойченко.

По его словам, роSSийские военные "местное население вывозят на окраины РоSSии, на Дальний Восток, или в Сибирь и там используют их на разных работах".

Мариупольцам выдают справку переселенца и задействуют их в унизительных работах, на которых не хватает россиян. «Это имеет фашистский признак», – заявил Бойченко.

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