В Украине создадут справочник восстановления городов

В справочнике можно будет посмотреть и проанализировать дизайн-код типовых городских кварталов и улиц.

В Украине создадут справочник восстановления городов

Украинские архитекторы, планировщики, исследователи, дизайнеры и инженеры предложили волонтерский проект справочника, в котором будут собраны лучшие мировые примеры качественных общественных пространств и описаны правила их создания. Об этом на брифинге заявил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"В справочнике можно будет посмотреть и проанализировать дизайн-код типовых городских кварталов и улиц для быстрого и комплексного восстановления разрушенных городов", - сказал он.

По его словам, специалисты работают над созданием каталога типовых элементов всех уличных зон: фасадов, входов и летних площадок, пешеходных зон, озеленения, уличной мебели, велосети, общественного транспорта и автомобилей.

Кирилл Тимошенко подчеркнул, что в справочнике будут представлены самые лучшие примеры современных улиц, которые можно реализовать в новых городах.

“Во многих странах и городах уже есть подобные справочники. К примеру, американский справочник Global street design guide, в котором описывают правила проектирования современных улиц. Или справочник благоустройства Праги, в котором описываются объекты в общественных пространствах и правила их расположения”, - рассказал он, отметив, что эти справочники дают общее видение, какими должны быть современные и комфортные просторы.

Заместитель руководителя ОП отметил, что "каждый, кто будет приобщен к восстановлению городов, сможет использовать этот справочник, чтобы качественно и быстро проектировать пространства, в которых люди будут жить в удовольствие".

Напомним, ранее Тимошенко заявил, что в Офисе Президента Украины вместе с местными властями сформировали 14 кластеров инфраструктуры в каждой области, нуждающихся в восстановлении или модернизации.

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