В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"

Из "Азовстали" удалось эвакуировать 156 человек.

В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Фото: t.me/suspilnenews

В Запорожье стали прибывать колонны с эвакуированными из "Азовстали". Об этом сообщает Суспильне.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отмечала, что в Запорожье ждут колонну людей, выехавших из "Азовстали", Мариуполя и других временно оккупированных территорий. С "Азовстали" удалось эвакуировать 156 человек.

"Мы не знаем, сколько всего автобусов едет, мы знаем, что там 156 человек. Важно, что мы спасли людей, позволили по открытому коридору проехать другим людям. Это тот коридор, который мы открыли и удерживаем уже третьи сутки", - заявила она.

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