Генпрокурор Венедиктова: 70% Ирпеня повреждены

Следователи зафиксировали применение врагом по мирному населению противопехотных мин, минометных мин 82 и 120 калибра, аэробалистических ракет "Искандер М".

Генпрокурор Венедиктова: 70% Ирпеня повреждены
Ірина Венедіктова
Фото: Офіс генерального прокурора

70% города Ирпень в Киевской области разрушены. Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время брифинга в городе, передает Суспильне.

"Осмотрели 17535 объектов. Установлено, что 885 полностью разрушены, 2738 – частично повреждены, 8651 – поверхностно повреждены. То есть 70% города получили повреждения При осмотре установлены 6 мест расположения вражеских позиций. Осмотрены и изъяты 190 взрывоопасных предметов, элементов артиллерийских снарядов, другого оружия", - рассказала генпрокурор.

Она также отметила, что в Ирпене завершен первый этап следствия, осмотр мест военных преступлений РФ.

"Для проведения судебно-медицинской экспертизы доставлено 290 тел: 61 мужчина, 73 женщины, 1 ребенок и 55 человеческих останков. 185 – опознаны, 105 тела остаются неузнанными. Частично завершилось проведение судебно-медицинских экспертиз. Причиной смерти 33 человек являются осколочные ранения, 40 – огнестрельные ранения. Относительно 5 человек подтверждена причина смерти – черепно-мозговая травма и даже влияние голода», - рассказала генпрокурор.

Венедиктова сообщила, что следователи зафиксировали применение врагом по мирному населению противопехотных мин, минометных мин 82 и 120 калибра, аэробалистических ракет "Искандер М", шрапнельных снарядов, снаряженных стреловидными поражающими элементами, что является нарушением военных законов и РФ.

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