В Киев вернулись 32 дипломатических представительства, Нацгвардия усилила их охрану

Под охраной находятся более 100 диппредставительств и консульских учреждений.

В Киев вернулись 32 дипломатических представительства, Нацгвардия усилила их охрану
Фото: ngu.gov.ua

В Киев вернулось 32 дипломатических представительства, Национальная гвардия Украины усилила схему охраны таких объектов.

Об этом командир 22-й отдельной бригады по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств Виталий Стецик рассказал во время брифинга, сообщает МВД.

“Ежедневно все больше дипмиссий возвращаются в Украину и в столицу, чтобы возобновить работу. Сейчас 32 дипломатических представительства уже вернулись в столицу”, – сообщил он.

В настоящее время под охраной бригады находятся более 100 диппредставительств и консульских учреждений.

С началом военной агрессии, Нацгвардия пересмотрела схему охраны и обороны объектов и значительно увеличила силы и средства, а также добавила патрулирование на бронированной технике.

Личный состав вооружен стрелковым огнестрельным оружием, как ближнего, так и дальнего поражения, а также усилен противотанковыми средствами для обезвреживания вражеской бронетехники.

"Военнослужащие бригады неоднократно оказывали помощь правоохранителям и СБУ помощь в задержании как диверсионных групп, так и отдельных их представителей, корректировщиков, а также в предупреждении осуществления аэроразведки вражеских дронов путем их уничтожения", - добавил Стецик.

Он рассказал, что подразделения бригады сопровождали колонны дипломатических представителей и членов их семей, когда те вынуждены были покидать Украину или изменять местоположение из-за войны.

“Весь цивилизованный мир помогает нам в противостоянии с коварным врагом и важную роль в этом процессе играют дипломаты. Сегодня мы как никогда отдаем себе отчет, что от качества выполнения возложенных на бригаду служебно-боевых задач зависит авторитет нашего государства на международном уровне”, – сказал Стецик.

Напомним, посольство США в Украине может вернуться в Киев в конце мая.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
Убивал украинцев и сам был ликвидирован: на войне в Украине погиб высокопоставленный офицер армии РФУбивал украинцев и сам был ликвидирован: на войне в Украине погиб высокопоставленный офицер армии РФ
Блок рекламы


Похожие новости
Спасите военных в Мариуполе! Фото акции в Киеве в поддержку украинских защитниковСпасите военных в Мариуполе! Фото акции в Киеве в поддержку украинских защитников
Шевченковский райсуд Киева объявил приговор ЦаревуШевченковский райсуд Киева объявил приговор Цареву
Посол Украины ответил Шольцу на его нежелание ехать в КиевПосол Украины ответил Шольцу на его нежелание ехать в Киев
Шольц не собирается ехать в Киев после отказа в визите ШтайнмайеруШольц не собирается ехать в Киев после отказа в визите Штайнмайеру
В Киев возвращается посольство ШвецииВ Киев возвращается посольство Швеции
"Выходила к врагам, считала технику": на Киевщине бабушка сливала позиции оккупантов ВСУ"Выходила к врагам, считала технику": на Киевщине бабушка сливала позиции оккупантов ВСУ
В Киевской области нашли тела двух мужчин со следами пыток – прокуратураВ Киевской области нашли тела двух мужчин со следами пыток – прокуратура
Ситуация в Киеве - контролируемая, но остается угроза авиа- и ракетных ударов, - ЖирновСитуация в Киеве - контролируемая, но остается угроза авиа- и ракетных ударов, - Жирнов
Посольство США может вернуться в Киев в конце мая, - КвинПосольство США может вернуться в Киев в конце мая, - Квин
В Киеве возобновило работу посольство ДанииВ Киеве возобновило работу посольство Дании
Последние новости
Подгружаем последние новости