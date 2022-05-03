В Киев вернулись 32 дипломатических представительства, Нацгвардия усилила их охрану

Под охраной находятся более 100 диппредставительств и консульских учреждений.

В Киев вернулось 32 дипломатических представительства, Национальная гвардия Украины усилила схему охраны таких объектов.

Об этом командир 22-й отдельной бригады по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств Виталий Стецик рассказал во время брифинга, сообщает МВД .

“Ежедневно все больше дипмиссий возвращаются в Украину и в столицу, чтобы возобновить работу. Сейчас 32 дипломатических представительства уже вернулись в столицу”, – сообщил он.

В настоящее время под охраной бригады находятся более 100 диппредставительств и консульских учреждений.

С началом военной агрессии, Нацгвардия пересмотрела схему охраны и обороны объектов и значительно увеличила силы и средства, а также добавила патрулирование на бронированной технике.

Личный состав вооружен стрелковым огнестрельным оружием, как ближнего, так и дальнего поражения, а также усилен противотанковыми средствами для обезвреживания вражеской бронетехники.

"Военнослужащие бригады неоднократно оказывали помощь правоохранителям и СБУ помощь в задержании как диверсионных групп, так и отдельных их представителей, корректировщиков, а также в предупреждении осуществления аэроразведки вражеских дронов путем их уничтожения", - добавил Стецик.

Он рассказал, что подразделения бригады сопровождали колонны дипломатических представителей и членов их семей, когда те вынуждены были покидать Украину или изменять местоположение из-за войны.

“Весь цивилизованный мир помогает нам в противостоянии с коварным врагом и важную роль в этом процессе играют дипломаты. Сегодня мы как никогда отдаем себе отчет, что от качества выполнения возложенных на бригаду служебно-боевых задач зависит авторитет нашего государства на международном уровне”, – сказал Стецик.