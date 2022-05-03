Украина официально перенесла празднование Дня победы во Второй мировой
Наше государство будет чтить память о войне вместе с остальным миром, информирует
Отмечание Дня победы во Второй мировой войне официально перенесли с 9 на 8 мая. За такое решение сегодня проголосовали 290 депутатов Верховной Рады Украины, сообщил депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.
Теперь День победы называется Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
В принятом парламентом
«Принятие Постановления должно засвидетельствовать на государственном уровне вклад украинского народа в общую победу войск Антигитлеровской коалиции над нацизмом, предоставить политическую оценку системным практикам обесценивания, извращения и манипулирования РоSSийской Федерацией моральным наследием участников Второй мировой войны и победы над нацизмом», отмечают авторы постановления.
Как пишет CNN со ссылкой на американские и западные официальные лица, президент РФ ВладимирПутин может официально объявить войну Украине 9 мая, когда будет проводить парад в Москве. В то же время, украинская разведка подтверждает, что РФ готовит объявить полную мобилизацию.