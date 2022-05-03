Украина официально перенесла празднование Дня победы во Второй мировой

Наше государство будет чтить память о войне вместе с остальным миром, информирует ZN.ua.

Украина официально перенесла празднование Дня победы во Второй мировой
© Афиша bigmir)net

Отмечание Дня победы во Второй мировой войне официально перенесли с 9 на 8 мая. За такое решение сегодня проголосовали 290 депутатов Верховной Рады Украины, сообщил депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Теперь День победы называется Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В принятом парламентом постановлении отмечается, что победа над нацизмом во Второй мировой войне стала всеобщим достижением Антигитлеровской коалиции и освободительных движений, а сама война всеобщей трагедией народов мира, однако РоSSия стремится выставить себя как единственного наследника победы во Второй мировой войне.

«Принятие Постановления должно засвидетельствовать на государственном уровне вклад украинского народа в общую победу войск Антигитлеровской коалиции над нацизмом, предоставить политическую оценку системным практикам обесценивания, извращения и манипулирования РоSSийской Федерацией моральным наследием участников Второй мировой войны и победы над нацизмом», отмечают авторы постановления.

Как пишет CNN со ссылкой на американские и западные официальные лица, президент РФ ВладимирПутин может официально объявить войну Украине 9 мая, когда будет проводить парад в Москве. В то же время, украинская разведка подтверждает, что РФ готовит объявить полную мобилизацию.


Ирина Знась, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
Убивал украинцев и сам был ликвидирован: на войне в Украине погиб высокопоставленный офицер армии РФУбивал украинцев и сам был ликвидирован: на войне в Украине погиб высокопоставленный офицер армии РФ
Блок рекламы


Похожие новости
Украина не откажется от планов касаемо НАТО — СтефанишинаУкраина не откажется от планов касаемо НАТО — Стефанишина
Рада примет заявление о недопустимости присвоения РоSSии победы над нацизмом во Второй мировой войнеРада примет заявление о недопустимости присвоения РоSSии победы над нацизмом во Второй мировой войне
Путин может официально объявить войну Украине уже 9 мая - CNNПутин может официально объявить войну Украине уже 9 мая - CNN
Украина получила от США уже 80% обещанных гаубиц M777, - CNNУкраина получила от США уже 80% обещанных гаубиц M777, - CNN
Есть только два варианта того, как закончится война: начальник разведки уверен, что Украина победитЕсть только два варианта того, как закончится война: начальник разведки уверен, что Украина победит
РоSSия и Украина не обсуждают отмену санкций — ЗеленскийРоSSия и Украина не обсуждают отмену санкций — Зеленский
Поселок на Донетчине стал второй Бородянкой, улицы выгорели под фосфорными бомбами: фото разрушенийПоселок на Донетчине стал второй Бородянкой, улицы выгорели под фосфорными бомбами: фото разрушений
Последствия войны в Украине сравнимы с последствиями мировой войны - глава USAIDПоследствия войны в Украине сравнимы с последствиями мировой войны - глава USAID
Лавров жалуется, что Украина не желает гарантий от РоSSииЛавров жалуется, что Украина не желает гарантий от РоSSии
Украина расторгла соглашение с Россией по рыбному хозяйствуУкраина расторгла соглашение с Россией по рыбному хозяйству
Последние новости
Подгружаем последние новости