Украина официально перенесла празднование Дня победы во Второй мировой

Отмечание Дня победы во Второй мировой войне официально перенесли с 9 на 8 мая. За такое решение сегодня проголосовали 290 депутатов Верховной Рады Украины, сообщил депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Теперь День победы называется Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В принятом парламентом постановлении отмечается, что победа над нацизмом во Второй мировой войне стала всеобщим достижением Антигитлеровской коалиции и освободительных движений, а сама война всеобщей трагедией народов мира, однако РоSSия стремится выставить себя как единственного наследника победы во Второй мировой войне.

«Принятие Постановления должно засвидетельствовать на государственном уровне вклад украинского народа в общую победу войск Антигитлеровской коалиции над нацизмом, предоставить политическую оценку системным практикам обесценивания, извращения и манипулирования РоSSийской Федерацией моральным наследием участников Второй мировой войны и победы над нацизмом», отмечают авторы постановления.