Шевченковский райсуд Киева объявил приговор Цареву

Его, в частности, признали виновным в публичных призывах к изменению границ территории и государственной границы Украины.

Шевченковский райсуд Киева объявил приговор Цареву
Фото: tvc.ru

Шевченковский райсуд Киева объявил приговор бывшему народному депутату Украины и кандидату в президенты Олегу Цареву.

Об этом пишет "Судебный репортер".

Его признали виновным по ч. 2 ст. 110 и ч. 3 ст. 109 УК Украины – в публичных призывах к умышленным действиям с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, а также в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации.

Речь идет о высказываниях Царева во время президентской избирательной кампании в апреле-мае 2014 года. В частности, в эфире "Общественного телевидения", "РоSSия 24" и роSSийского "1 канала".

“Царев критиковал события Майдана и называл новую власть нелегитимной, настаивал на необходимости предоставления русскому языку статуса государственного, а также пропагандировал идею децентрализации власти вплоть до создания Федеративной республики Новороссия, куда войдут Донецкая, Луганская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Запорожская, области”, – говорится в сообщении.

Среди доказательств — показания двух бывших госохранников, сопровождавших Царева во время кампании 2014 года, а также видеозаписи программ с участием политика и их расшифровки и лингвистические экспертизы.

Суд обратился к президенту Владимиру Зеленскому с представлением о лишении Царева ордена "За заслуги" III степени. Этот орден он получил в 2011 году от президента Виктора Януковича.

“Царев после совершения уголовного правонарушения продолжил антиукраинскую деятельность… В частности, в условиях разрешения политическим руководством РоSSийской Федерации агрессивной войны против Украины, которая продолжается с 2014 года и перешла в фазу настоящего геноцида украинской нации с проявлениями издевательства и насилия над гражданскими, включая детей и женщинами… Согласно общедоступным данным из СМИ, активно участвовал совместно с роSSийскими военными в мероприятиях, прикрываясь благотворительной миссией в форме псевдопомощи жителям Киевской области… Когда роSSийские военные уничтожали все, что было живо на территории Украины. Учитывая отсутствие у обвиняемого общеэтических и общепринятых человеческих устоев в части уважения к государственным институтам и также государства Украины в целом. Несмотря на этническое украинское происхождение и опыт государственной службы, суд просит лишить государственной награды”, – говорится в решении.

Издание отмечает, что в марте 2022 года Царев оказался в Киевской области. Как сообщил журналист Денис Казанский, политик прибыл вместе с роSSийской армией, прикрываясь необходимостью доставить "гуманитарный груз".

Напомним, в июне 2014 года Царев возглавил "парламент" союзного образования "ДНР" и "ЛНР". Впрочем, от идеи объединить "ДНР" и "ЛНР" в РоSSии вскоре отказались, и "парламент" функционировать закончил.

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