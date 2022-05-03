В Венгрии требуют от Данилова опровержения вчерашнего заявления

Там говорят, что это "не первый случай, когда некоторые представители руководства Украины высказываются таким образом", информирует ZN.ua.

В Венгрии требуют от Данилова опровержения вчерашнего заявления
© Офис президента

Вчера секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Венгрия знала о планах роSSийского диктатора Владимира Путина начать вторжение в Украину. Страна, по его словам, тоже хотела получить часть нашей территории. Вероятно, речь идет именно о Закарпатье.

Сегодня пресс-служба венгерского посольства на своей странице в Фейсбуке опубликовала ответ на заявление Данилова, рассказав о своей обеспокоенности.

"Эти утверждения об Венгрии содержат обвинения, которые являются ложными и необоснованными, а также разжигают ненависть против венгерского народа и Венгрии в украинском общественном мнении, страдающем от войны", — говорится в сообщении.

Посольство требует, чтобы Данилов отозвал свое заявление, которое там считают "лживой клеветой".

"Поскольку это не первый случай, когда отдельные представители руководства Украины высказываются таким образом о Венгрии, которая является членом НАТО и ЕС, которая уже много раз доказывала свою поддержку и солидарность с Украиной, наше посольство ожидает объяснений от компетентных руководителей Украины, как они представляют формирование наших двусторонних и добрососедских отношений в будущем в свете произнесенного", — отметили в посольстве.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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