В Венгрии требуют от Данилова опровержения вчерашнего заявления

Вчера секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Венгрия знала о планах роSSийского диктатора Владимира Путина начать вторжение в Украину. Страна, по его словам, тоже хотела получить часть нашей территории. Вероятно, речь идет именно о Закарпатье.

Сегодня пресс-служба венгерского посольства на своей странице в Фейсбуке опубликовала ответ на заявление Данилова, рассказав о своей обеспокоенности.

"Эти утверждения об Венгрии содержат обвинения, которые являются ложными и необоснованными, а также разжигают ненависть против венгерского народа и Венгрии в украинском общественном мнении, страдающем от войны", — говорится в сообщении.

Посольство требует, чтобы Данилов отозвал свое заявление, которое там считают "лживой клеветой".