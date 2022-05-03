В Венгрии требуют от Данилова опровержения вчерашнего заявления
Там говорят, что это "не первый случай, когда некоторые представители руководства Украины высказываются таким образом", информирует
Вчера секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Венгрия знала о планах роSSийского диктатора Владимира Путина начать вторжение в Украину. Страна, по его словам, тоже хотела получить часть нашей территории. Вероятно, речь идет именно о Закарпатье.
Сегодня пресс-служба венгерского посольства
"Эти утверждения об Венгрии содержат обвинения, которые являются ложными и необоснованными, а также разжигают ненависть против венгерского народа и Венгрии в украинском общественном мнении, страдающем от войны", — говорится в сообщении.
Посольство требует, чтобы Данилов отозвал свое заявление, которое там считают "лживой клеветой".
"Поскольку это не первый случай, когда отдельные представители руководства Украины высказываются таким образом о Венгрии, которая является членом НАТО и ЕС, которая уже много раз доказывала свою поддержку и солидарность с Украиной, наше посольство ожидает объяснений от компетентных руководителей Украины, как они представляют формирование наших двусторонних и добрососедских отношений в будущем в свете произнесенного", — отметили в посольстве.