Украина не откажется от планов касаемо НАТО — Стефанишина

Нерешительность Альянса, по ее словам, стала причиной "плохих событий" в Грузии в 2008 году и в Украине в 2014 году, информирует ZN.ua.

Украина не откажется от планов касаемо НАТО — Стефанишина
© пресс-служба вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что, несмотря на переговоры по гарантиям безопасности, Украина не будет отказываться от своих намерений по НАТО. Об этом она рассказала во время интервью изданию El Pais, сообщает НВ, добавив также, что разочарована отказом Альянса вводить бесполетную зону над нашим государством, чтобы защитить украинцев от роSSийской бомбардировки.

"Заявления НАТО касательно Украины немного разочаровали, и, конечно, мы ожидали большего. Мы страна, закрепившая в своей Конституции стремление к вступлению в НАТО, реализующая национальные программы, ориентированные на НАТО, и преобразовавшая сектор безопасности и обороны на основе стандартов НАТО", – отметила Стефанишина.

Она также раскритиковала колебания НАТО по поводу членства Украины. Все это стало причиной "плохих событий" в Грузии в 2008 году и в Украине в 2014 году.

"Эта нерешительность привела Путина туда, где он сейчас находится", - сказала Стефанишина.

При этом чиновница убеждена, что Альянс сделает вывод из случившейся в Украине истории.

"Швеция и Финляндия скоро могут стать членами НАТО. Но я также могу гарантировать, что если бы эти страны ждали решения о членстве еще 15 лет, они тоже оказались бы в состоянии войны", — отметила Стефанишина.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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