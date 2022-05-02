Оккупанты бьют по Харькову и рвутся к Запорожью: сводка Генштаба ВСУ на вечер 2 мая

Продолжаются 68 сутки противостояния украинского народа роSSийскому вторжению . На вечер понедельника, 2 мая, наибольшая активность захватчиков наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook, информирует Апостроф.

В Запорожском, Криворожском и Николаевском направлениях враг проводит перегруппировку войск, усиливает артиллерийские подразделения и подразделения противовоздушной обороны. Пытается наладить систему материально-технического обеспечения группировки войск в этих направлениях.

Враг продолжает подготовку резервов с целью их дальнейшего опрокидывания в районы оперативного назначения на территории Украины.

Противник и дальше наносит ракетно-бомбовые удары по объектам в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

На Слобожанском направлении группировки врага из состава 6-й общевойсковой армии, береговых войск Балтийского и Северного флотов продолжают обстрелы Харькова.

На Изюмском направлении продолжаются наступательные действия противника по направлениям Изюм – Барвинково и Изюм – Славянск. Для усиления группировки кафиры осуществляют перемещение в определенные районы подразделений ствольной и реактивной артиллерии.

Враг с целью усовершенствования транспортной инфраструктуры осуществил наведение понтонно-мостовой переправы через реку Северский Донец. Оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов, расположенных на незначительном удалении от государственной границы Украины с территории роSSийской федерации.

В Белгородской области идет сосредоточение резервов кафиров для ведения боевых действий в Восточной операционной зоне.

В Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлениях населенных пунктов Лиман и Северск.

На Таврическом направлении продолжаются мероприятия по перегруппировке подразделений, инженерному оборудованию позиций. В частности, на огневых позициях в районе Токмака Запорожской области развернуто подразделение ствольной артиллерии. Враг совершил артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районе населенного пункта Орехов.

На временно занятых территориях Запорожской области противник развернул состав горюче-смазочных материалов и пункт ремонта и восстановления поврежденной техники.

В Южнобужском направлении враг ведет боевые действия с целью улучшения своего тактического положения. Не оставляет попыток выйти на админграницу Херсонской области, продолжает развертывание подразделений реактивной и ствольной артиллерии для огневого поражения позиций наших войск.

Продолжается опрокидывание материальных средств с временно оккупированной территории АР Крым с использованием железнодорожной инфраструктуры Украины.

На Бессарабском направлении ситуация в Приднестровском регионе Республики Молдова остается напряженной. Противник через подконтрольные средства массовой информации продолжает распространять провокационные сообщения об усилении угрозы населению Приднестровья со стороны Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях не исключается возможность проведения противником демонстративных и провокационных действий в районах, прилегающих к границе. сохраняется угроза ракетных ударов по объектам на территории нашего государства.

В приграничных с Украиной районах Брянской области продолжаются меры по усилению административно-полицейского и контрразведывательного режимов.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли противника вовлекаются в ракетные удары по территории Украины, выполняют задачи изоляции района ведения боевых действий и ведут разведку.


Игорь Тимофеев, Апостроф

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