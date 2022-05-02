РоSSия и Украина не обсуждают отмену санкций — Зеленский

Он также напомнил, за что были введены эти ограничения, информирует ZN.ua.

РоSSия и Украина не обсуждают отмену санкций — Зеленский
© Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и РоSSия в ходе переговоров не обсуждают вопрос отмены санкций. Таким образом, во время интервью ERT он опроверг одно из заявлений роSSийского главы МИД Сергея Лаврова.

"Мне эта информация неизвестна, о которой сказал министр иностранных дел РФ. Точно в тех или иных договоренностях, которых еще не произошло, о которых говорили группы, представители украинской и роSSийской делегаций, вопрос снятия санкций не поднимался и не может быть поднят", — отметил Зеленский.

Он напомнил, что санкции на РФ были наложены за незаконную аннексию Крыма, оккупацию части Донбасса и полномасштабное вторжение 24 февраля.

"Санкции мощные налагались именно за это – за убийства, за оккупацию и за незаконное вторжение. Пока война не закончилась, пока мы не вернули наши территории. Пока, к сожалению, РоSSия находится там, где она находится – на нашей земле, и продолжает свое давление. Ничего из этого не закончилось. Я удивлен в принципе, что поднимается вопрос о снятии санкций", — отметил Зеленский.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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