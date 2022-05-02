В РоSSии готовятся к эпидемии холеры: в разведке предупреждают украинцев о возможных провокациях

РФ может прибегнуть к ним в конце мая, чтобы снова обвинить нас в "применении биологического оружия", информирует ZN.ua.

Главное управление разведки Минобороны сообщает, что в РоSSии в приграничных с Украиной регионах, а именно в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях, Краснодарском крае и оккупированном Крыму, готовятся к эпидемии холеры. В разведке отметили, что главный государственный санитарный врач РоSSии Анна Попова уже подписала постановление "О дополнительных мерах по профилактике холеры".

В ГУР МО отмечают, что руководителям территориальных управлений федеральной службы по вопросам надзора в сферах защиты прав потребителей и благосостояния человека ("Роспотребнадзор") поручено:

  • до 15 мая подготовить лаборатории для проведения исследований на холеру, усилить контроль за торговыми объектами, местами массового скопления людей, а также проинформировать население о мерах по профилактике болезни;
  • до 1 июня обеспечить готовность медицинских учреждений к проведению противоэпидемических мероприятий и подготовить расчет необходимых для этого препаратов.

"Вероятно, в конце мая – начале июня руководство РФ может прибегнуть к провокациям в приграничных с Украиной районах. Ответственность за это традиционно попытаются перевести на Украину, обвинив в "применении биологического оружия", - говорится в сообщении.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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