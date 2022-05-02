В РоSSии очередная странная смерть, которая может быть связана с попыткой скрыть состояние здоровья Путина
Между смертью директора роSSийского курорта и проживанием там главы РФ Путина, одновременно с группой элитных врачей, может быть связь, информирует
Трагическая смерть в горах в Сочи 37-летнего генерального директора курорта "Красная поляна" Андрея Круковского выглядит подозрительно и может быть связана с попыткой скрыть состояние здоровья президента РоSSии Владимира Путина. Об этом в эфире
"Вчера объявили, что глава этого "Роза хутора" (один из курортов в составе "Красной поляны", - ред.) неожиданно погиб в 37 лет, сорвался со скалы. Интересно звучит, учитывая, что за месяц до этого опубликовано расследование "Проекта", где показана информация из "Роза хутор"", - сказал Фейгин.
Он напомнил, что расследование Романа Боданина (роSSийский журналист, - ред.) и издания "Проект" показало, что во время проживания Путина в гостиницах Сочи, вместе с ним там проживала одна и та же группа элитных врачей, среди которых врач-онколог.
"Путин действительно болен какими-то заболеваниями, мы в этом убедились по косвенным доказательствам, а также по расследованию Боданина и издания "Проект", - сказал Фейгин.
"Я не утверждаю, что есть связь, но интересная какая-то последовательность", - добавил он.
Напомним,
В частности, Селиванов пробыл рядом с Путиным 35 раз, в общей сложности 166 дней.
Вчера стало известно, что в горах Сочи трагически погиб 37-летний генеральный директор курорта "Красная поляна" Андрей Круковский. Источник роSSийского информагентства
Уже несколько месяцев в РоSSии происходит череда загадочных смертей олигархов и топ-менеджеров, иногда вместе с семьями.