В РоSSии очередная странная смерть, которая может быть связана с попыткой скрыть состояние здоровья Путина

Между смертью директора роSSийского курорта и проживанием там главы РФ Путина, одновременно с группой элитных врачей, может быть связь, информирует ZN.ua.

В РоSSии очередная странная смерть, которая может быть связана с попыткой скрыть состояние здоровья Путина
© Крым.Реалии

Трагическая смерть в горах в Сочи 37-летнего генерального директора курорта "Красная поляна" Андрея Круковского выглядит подозрительно и может быть связана с попыткой скрыть состояние здоровья президента РоSSии Владимира Путина. Об этом в эфире Апостроф TV заявил роSSийский политический деятель, юрист и журналист Марк Фейгин.

"Вчера объявили, что глава этого "Роза хутора" (один из курортов в составе "Красной поляны", - ред.) неожиданно погиб в 37 лет, сорвался со скалы. Интересно звучит, учитывая, что за месяц до этого опубликовано расследование "Проекта", где показана информация из "Роза хутор"", - сказал Фейгин.

Он напомнил, что расследование Романа Боданина (роSSийский журналист, - ред.) и издания "Проект" показало, что во время проживания Путина в гостиницах Сочи, вместе с ним там проживала одна и та же группа элитных врачей, среди которых врач-онколог.

"Путин действительно болен какими-то заболеваниями, мы в этом убедились по косвенным доказательствам, а также по расследованию Боданина и издания "Проект", - сказал Фейгин.

"Я не утверждаю, что есть связь, но интересная какая-то последовательность", - добавил он.

Напомним, в расследовании "Проекта" говорилось о том, что при посещении Путиным Сочи в последние годы чаще всего одновременно вместе с ним туда пребывали трое врачей – это отоларингологи Алексей Щеглов и Игорь Есаков и хирург-онколог Евгений Селиванов. Эта бригада присутствовала возле Путина как во время официального пребывания в Сочи, так и в моменты "исчезновений" главы страны".

В частности, Селиванов пробыл рядом с Путиным 35 раз, в общей сложности 166 дней.

Вчера стало известно, что в горах Сочи трагически погиб 37-летний генеральный директор курорта "Красная поляна" Андрей Круковский. Источник роSSийского информагентства "Интерфакс" сообщил, что Круковский сорвался со скалы во время горного спуска в районе крепости Пслух. Его доставили в больницу. Но от травм он скончался в воскресенье утром.

Уже несколько месяцев в РоSSии происходит череда загадочных смертей олигархов и топ-менеджеров, иногда вместе с семьями.

По материалам: ZN.UA /

Лия Ильченко, ZN.ua

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