На Харьковщине изменили время комендантский часа: глава ОГА назвал новые сроки

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил об изменении комендантского часа в области.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 68-е сутки защищаются от роSSийских оккупационных войск. С самого начала войны по всей Украине введен комендантский час. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил об изменении сроков в своем тг-канале.

"Внимание, меняется время комендантского часа.

С сегодняшнего дня, 2 мая, комендантский час будет ежедневно начинаться в 21.00. и продлится до 6.00 час.

В это время запрещено передвигаться по городу пешком или транспортом. Не покидайте дома и старайтесь быть в укрытиях!", - написал Синегубов.