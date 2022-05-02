Росармия набирает "добровольцев" - по 200 из каждого федерального округа еженедельно, кроме Москвы, - украинская разведка

При подписании контрактов отдают предпочтение тем лицам, кто раньше проходил военную службу.

В РоSSии продолжается кампания по набору "добровольцев" на военную службу по контракту. При этом перед каждым федеральным округом, кроме Москвы, был поставлен план - по 200 человек в армию еженедельно.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Военное руководство РоSSии установило четкие "нормы набора": для дальневосточного и сибирского федерального это 200 "добровольцев" еженедельно. При этом, в Москве набор вообще не проводится. Для мотивирования к прохождению службы с "добровольцами" проводятся агитационные мероприятия. В частности, повторяются традиционные роSSийские нарративы о "коллективном Западе" и "несуществующей Украине". Также обещается повышенное материальное обеспечение и льготы", - рассказали в ГУР.

Такие объемы "добровольцев", по задумке роSSийского командования, должны помочь восстановить потери личного состава подразделений, участвовавших в боевых действиях на территории Украины.

"Также планируется формирование нескольких новых подразделений. При подписании контрактов отдается предпочтение тем, кто раньше проходил военную службу", - добавили в украинской разведке.

По данным ГУР, РоSSия уже использовала не менее 95% подготовленных батальонно-тактических групп "и этого все равно оказалось недостаточно для достижения "успеха" в войне с Украиной".

Напомним, в британской разведке сообщили, что РФ задействовала около 65% своей наземной боевой силы.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев высказал предположение, что без общей мобилизации РоSSия не сможет сформировать даже 80 батальонно-тактических групп, разве что 60-70.