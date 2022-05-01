В Курской области РФ обрушился железнодорожный мост

Регион граничит с Украиной.

В Курской области РФ обрушился железнодорожный мост
© Wikimapia.org

В граничащей с Украиной Курской области РоSSии сегодня обрушилась конструкция железнодорожного моста, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП», - написал он.

Губернатор сообщил, что эта ветка железной дороги использовалась для передвижения товарных составов. Он добавил, что пострадавших нет, а жизни и здоровью граждан ничто не угрожает.

Отметим, что Курская область является одной из тех, из которой происходит нападение роSSийских оккупационных войск на Украину.


Ирина Знась, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
Подоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников МариуполяПодоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников Мариуполя
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
Оккупанты уже потеряли в войне против Украины почти 22 тыс. военныхОккупанты уже потеряли в войне против Украины почти 22 тыс. военных
Блок рекламы


Похожие новости
Враг обстрелял село в Синельниковском районе Днепропетровской области, ранена женщинаВраг обстрелял село в Синельниковском районе Днепропетровской области, ранена женщина
В Запорожской области открыли зеленый коридор на временно оккупированные территорииВ Запорожской области открыли зеленый коридор на временно оккупированные территории
РоSSияне обстреляли в субботу Васильевку и фермерские хозяйства Запорожской области, - ОВАРоSSияне обстреляли в субботу Васильевку и фермерские хозяйства Запорожской области, - ОВА
Оккупанты готовятся к штурму Днепропетровской области и мародерствуют, - украинская разведкаОккупанты готовятся к штурму Днепропетровской области и мародерствуют, - украинская разведка
Полиция сообщила о подозрении двум коллаборантам, расстрелявшим жителей в Киевской областиПолиция сообщила о подозрении двум коллаборантам, расстрелявшим жителей в Киевской области
В Луганской области оккупанты захватили контейнеры с одеждой ВСУ, возможны провокацииВ Луганской области оккупанты захватили контейнеры с одеждой ВСУ, возможны провокации
После штурма украинских позиций в Луганской области выжили только семь роSSийских десантников, – ГайдайПосле штурма украинских позиций в Луганской области выжили только семь роSSийских десантников, – Гайдай
Оккупанты обстреляли украинский пункт пропуска в Черниговской областиОккупанты обстреляли украинский пункт пропуска в Черниговской области
В Луганской области войска РФ пытаются продавить оборону украинских защитниковВ Луганской области войска РФ пытаются продавить оборону украинских защитников
В Запорожской области с начала вторжения оккупанты похитили более 200 мирных жителейВ Запорожской области с начала вторжения оккупанты похитили более 200 мирных жителей
Последние новости
Подгружаем последние новости