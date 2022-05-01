В граничащей с Украиной Курской области РоSSии сегодня обрушилась конструкция железнодорожного моста, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП», - написал он.

Губернатор сообщил, что эта ветка железной дороги использовалась для передвижения товарных составов. Он добавил, что пострадавших нет, а жизни и здоровью граждан ничто не угрожает.

Отметим, что Курская область является одной из тех, из которой происходит нападение роSSийских оккупационных войск на Украину.