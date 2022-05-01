РФ готовила в Одессе массовые беспорядки и массовые акции антиукраинского характера
В Одесской области правоохранители задерживают вероятных диверсантов, информирует
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук
Их вовремя разоблачили правоохранители.
По его словам, в Одессе и области правоохранители задерживают вероятных диверсантов, изымают у них оружие и запретную символику.
"По имеющейся информации спецслужбы РФ из-за подконтрольных представителей криминалитета намеревались дестабилизировать ситуации в нашем регионе путем подстрекательства к массовым беспорядкам", - подчеркнул Братчук.
Он отметил, что враги планировали проводить антиукраинские протесты и готовили мятежи, которые были бы направлены на свержение государственной власти Украины.
Лица, готовившие подобные акции, были разоблачены СБУ и задержаны.