РФ готовила в Одессе массовые беспорядки и массовые акции антиукраинского характера

В Одесской области правоохранители задерживают вероятных диверсантов, информирует ZN.ua.

РФ готовила в Одессе массовые беспорядки и массовые акции антиукраинского характера
© Вікіпедія

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что до 2 мая уголовные авторитеты, сотрудничающие с оккупантами, должны были провести в Одессе массовые акции антиукраинского характера.

Их вовремя разоблачили правоохранители.

По его словам, в Одессе и области правоохранители задерживают вероятных диверсантов, изымают у них оружие и запретную символику.

"По имеющейся информации спецслужбы РФ из-за подконтрольных представителей криминалитета намеревались дестабилизировать ситуации в нашем регионе путем подстрекательства к массовым беспорядкам", - подчеркнул Братчук.

Он отметил, что враги планировали проводить антиукраинские протесты и готовили мятежи, которые были бы направлены на свержение государственной власти Украины.

Лица, готовившие подобные акции, были разоблачены СБУ и задержаны.


Анна Конюченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
Подоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников МариуполяПодоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников Мариуполя
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
Оккупанты уже потеряли в войне против Украины почти 22 тыс. военныхОккупанты уже потеряли в войне против Украины почти 22 тыс. военных
Блок рекламы


Похожие новости
Прокремлевскую пропагандистку задержали на Днепропетровщине, видео: готовила постановочные сюжетыПрокремлевскую пропагандистку задержали на Днепропетровщине, видео: готовила постановочные сюжеты
РоSSийская ДРГ готовила теракт в Николаеве: обнаружен схрон боеприпасовРоSSийская ДРГ готовила теракт в Николаеве: обнаружен схрон боеприпасов
В Одессе введут усиленный комендантский часВ Одессе введут усиленный комендантский час
Общается с роSSийскими военными: "Слуга народа" исключила из фракции подозрительного депутатаОбщается с роSSийскими военными: "Слуга народа" исключила из фракции подозрительного депутата
”Слуга народа” подозревает нардепа Ковалева в госизмене и приостановила его членство во фракции”Слуга народа” подозревает нардепа Ковалева в госизмене и приостановила его членство во фракции
Взрыв в Одессе: над морем сбили вражеский беспилотникВзрыв в Одессе: над морем сбили вражеский беспилотник
The Atlantic: Прежде чем в Украине начались массовые убийства, были словаThe Atlantic: Прежде чем в Украине начались массовые убийства, были слова
WSJ: США не вводят санкции против Кабаевой — боятся реакции ПутинаWSJ: США не вводят санкции против Кабаевой — боятся реакции Путина
Возросло количество погибших в результате ракетного удара по ОдессеВозросло количество погибших в результате ракетного удара по Одессе
Число жертв в результате ракетного удара оккупантов по Одессе возросло до 6, среди убитых – трехмесячный ребенок (обновлено)Число жертв в результате ракетного удара оккупантов по Одессе возросло до 6, среди убитых – трехмесячный ребенок (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости