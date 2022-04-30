США не верят, что РФ намерена применить ядерное оружие

Пентагон не видит подтверждения заявлений РоSSии о ее ядерном потенциале.

США не верят, что РФ намерена применить ядерное оружие
Пентагон
Фото: Wikipedia

Высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что Соединенные Штаты не верят в существование угрозы применения Россией ядерного оружия, несмотря на недавнюю эскалацию риторики Москвы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

"Мы продолжаем ежедневно следить за их ядерным потенциалом, насколько это возможно, и мы считаем, что нет угрозы применения ядерного оружия и нет угрозы территории НАТО", - заявил чиновник.

Ранее министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров заявил о «реальной опасности» начала третьей мировой войны и о серьезных угрозах применения ядерного оружия. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это заявление свидетельством того, что РоSSия чувствует свое поражение в войне против Украины.

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