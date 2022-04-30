ФСБ созвала в Крыму "съезд представителей крымских татар"

В Крыму 30 апреля под контролем ФСБ РФ местные оккупационные власти "созывают" "съезд представителей крымских татар", на котором, из-за отсутствия коллаборантов, обяжут присутствовать студентов Крымского инженерно-педагогического университета, а также работников бюджетных организаций.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, единственной целью, ради которой ФСБ организует указанный "съезд", является имитация поддержки крымскими татарами "политики путина и специальной военной операции" против Украины.

"Собственно, проводимым сегодня "съездом" спецслужбы РФ в очередной раз, но абсолютно безуспешно, попытаются обмануть мир в том, что, мол, крымские татары демонстрируют лояльность к политике страны-оккупанта и его президенту путину. Как можно судить "по информации, поступающей в Меджлис, спецслужбы РФ наметили специальный план дальнейшей дискредитации активистов крымскотатарского национального движения, политзаключенных и членов их семей. Реализация этого плана начнется принятием на сегодняшнем "съезде" специального заявления его "участников" .

Напомним, что в городе Эски Кирим (Старый Крым) оккупационные власти РФ собираются закрыть общеобразовательную крымскотатарскую школу № 2 имени Амет-Хана Султана.

18 апреля роSSийская прокуратура заочно запросила три года лишения свободы для правозащитника, лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.