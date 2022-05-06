Минимум 41 незаконно призванный Россией в Крыму украинец погиб на войне против Украины - Ташева

Все они срочники.

Минимум 41 незаконно призванный Россией в Крыму украинец погиб на войне против Украины - Ташева
© krymsos.com

Минимум 41 выходец из оккупированного Крыма, незаконно призванный РФ на срочную службу, погиб на войне против Украины, сообщила постоянная представительница президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.

"Срочников очень активно с Крымского полуострова отправляют на боевые действия против нашего государства. По нашей информации, только с открытых источников (мы думаем, что эти цифры больше), за последнее время прошло минимум 72 похорон на территории полуострова. Из верифицированной информации мы знаем, что 41 человек точно является выходцем из Крыма, то есть, скорее всего, они являются гражданами Украины", - сказала Ташева на брифинге в медиа центре "Украина" в Киеве в пятницу.

Она добавила, что это международное, военное преступление. Страна-оккупант не имеет права призывать на срочную службу, и тем более отправлять на войну. Ежегодно с 2014 года РоSSия призывала в Крыму минимум 5 тысяч человек.

По данным журналистских расследований и представительства, около половины состава крейсера "Москва" составляли срочники, в том числе из Крыма.

"Мы, как представительство, советовали для того, чтобы избежать призыва в роSSийскую армию, либо выехать с территории полуострова, что активно люди делают, особенно мужчины призывного возраста, соответственно, обращаются к нам за помощью, либо пытаться где-то спрятаться на территории полуострова, пытаться не получать повестку, менять номера телефонов", - отметила она.

Она отметила, что жители оккупированного Крыма, особенно мужчины призывного возраста, активно уезжают оттуда. Также граждане РФ, которые незаконно пребывали в Крыму, пытаются продать имущество и активно выезжают из Крыма. Среди них прокуроры, судьи, работники ФСБ, Центра противодействия экстремизму.

“Я не скажу, что это массовый исход из Крыма, но они достаточно активно выезжают, в том числе, пытаясь продать свое имущество", - добавила она.

Крым стал одним из плацдармов для нападения РФ на Украину.


Александр Хребет, ZN.ua

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