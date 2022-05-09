Оккупанты срочно создают "карательные" подразделения в Крыму: появились подробности

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Такой отдел создали в городе Инкерман и собираются создать в Казачьей бухте.

Во временно оккупированном Крыму россияне срочно создают новые карательные подразделения "полиции". Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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Оккупанты боятся сопротивления военной агрессии россии против Украины среди местных жителей, потому и создают такие подразделения. Такой отдел уже создали в городе Инкерман и собираются создать в Казачьей бухте.

Кроме того, в Севастополе дополнительно устанавливается 500 камер внешнего наблюдения.

Кроме того, использование полуострова и акватории Черного и Азовского морей как военной базы для нанесения сокрушительных ударов по мирным городам Украины и по гражданскому населению стало позорной практикой оккупантов.

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Также в селе Филатовка Красноперекопского района замечено скопление роSSийской военной техники, среди которой зенитные и ракетные комплексы. Ее количество значительно увеличилось за последние дни.


Александра Павленко, politeka.net

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