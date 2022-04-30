ЕС может ввести санкции против ядерной отрасли РФ, – Politico

Инициативу готова поддержать Германия.

ЕС может ввести санкции против ядерной отрасли РФ, – Politico
Фото: www.vietnamplus.vn

Европейский союз может ввести санкции против роSSийской ядерной отрасли.

Об этом сообщает Politico.

По информации издания, такие санкции готова поддержать Германия, наиболее активно их продвигали страны Балтии и Польша.

Многие депутаты Европарламента также призвали включить роSSийскую ядерную ветвь в санкции ЕС.

«Постпред Германии при ЕС в среду объявил о новой позиции Берлина, заявив, что он не только согласен с нефтяными санкциями, но активно поддерживает поэтапный отказ от нефти, а также запрет на роSSийский уран», – цитирует Politico неназванного европейского дипломата.

Напомним, страны Европейского Союза, вероятно, одобрят поэтапное эмбарго на роSSийскую нефть в рамках шестого пакета санкций. Он также будет включать санкции против крупнейшего роSSийского банка Сбербанка.

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