ЕС может ввести санкции против ядерной отрасли РФ, – Politico

Европейский союз может ввести санкции против роSSийской ядерной отрасли.

Об этом сообщает Politico.

По информации издания, такие санкции готова поддержать Германия, наиболее активно их продвигали страны Балтии и Польша .

Многие депутаты Европарламента также призвали включить роSSийскую ядерную ветвь в санкции ЕС .

«Постпред Германии при ЕС в среду объявил о новой позиции Берлина, заявив, что он не только согласен с нефтяными санкциями, но активно поддерживает поэтапный отказ от нефти, а также запрет на роSSийский уран», – цитирует Politico неназванного европейского дипломата.

Напомним, страны Европейского Союза, вероятно, одобрят поэтапное эмбарго на роSSийскую нефть в рамках шестого пакета санкций. Он также будет включать санкции против крупнейшего роSSийского банка Сбербанка.