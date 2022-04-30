ЕС может ввести санкции против ядерной отрасли РФ, – Politico
Инициативу готова поддержать Германия.
Европейский союз может ввести санкции против роSSийской ядерной отрасли.
Об этом сообщает Politico.
По информации издания, такие санкции готова поддержать Германия, наиболее активно их продвигали страны Балтии и Польша.
Многие депутаты Европарламента также призвали включить роSSийскую ядерную ветвь в санкции ЕС.
«Постпред Германии при ЕС в среду объявил о новой позиции Берлина, заявив, что он не только согласен с нефтяными санкциями, но активно поддерживает поэтапный отказ от нефти, а также запрет на роSSийский уран», – цитирует Politico неназванного европейского дипломата.
Напомним, страны Европейского Союза, вероятно, одобрят поэтапное эмбарго на роSSийскую нефть в рамках шестого пакета санкций. Он также будет включать санкции против крупнейшего роSSийского банка Сбербанка.