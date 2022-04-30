Армия РФ за два месяца убила в Мариуполе вдвое больше людей, чем фашисты за два года оккупации города

Мариупольская городская рада заявила , что за два месяца роSSийская армия убила вдвое больше людей, чем фашисты за два года оккупации Мариуполя во время Второй мировой войны.

Армия РФ уже незаконно вывезла столько же мариупольцев, как гитлеровские войска за годы оккупации.

"За два года фашисты убили в Мариуполе 10 тысяч мирного населения. А роSSийские оккупанты за два месяца – более 20 тысяч мариупольцев. Более 40 тысяч человек – насильственно вывезено. Это один из самых страшных геноцидов мирного населения в современной истории. Армия РоSSии целенаправленно и безжалостно уничтожает наш город и его жителей", - отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Бойченко сообщил, что рашизм – это фашизм 21 века.

"Никаких сомнений или иллюзий. Человечество заплатило высокую цену за победу над фашизмом в прошлом веке. Если сегодня не объединиться и не остановить это зло, то цена в этот раз может оказаться значительно выше", - подчеркнули в городской раде.