РоSSияне оплатят ленд-лиз Украине: как это будет реализовано
РоSSия оплатит Украине ленд-лиз и не только его.
"Володин ноет, что Украине дорого придётся платить за ленд-лиз США. На самом деле, Володину надо выть ещё больше, потому что весь ленд-лиз Украине оплатит РоSSия. Оплатит не только ленд-лиз, но и все, что уничтожила. Прямой и косвенный ущерб. Оплатит ценою своей уровня жизни россиян и долгосрочной перспективы самой РоSSии.
РоSSия сделала все, чтобы возник построSSийский мир. Мир - где не будет архаичной агрессивной Химеры, готовлю крушить и убивать в угоду своим кровожадным фантазиям. Теперь это долгосрочная цель Украины. Цель благородная, долгосрочная и экзистенциальная. «Тюрьма народов» должна исчезнуть навсегда", - пишет Юрий Романенко у себя в