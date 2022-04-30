РоSSияне оплатят ленд-лиз Украине: как это будет реализовано

РоSSия оплатит Украине ленд-лиз и не только его.

Об этом заявил политолог и соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко, коментируя реплику спикера роSSийской Госдумы Вячеслава Володина.

"Володин ноет, что Украине дорого придётся платить за ленд-лиз США . На самом деле, Володину надо выть ещё больше, потому что весь ленд-лиз Украине оплатит РоSSия. Оплатит не только ленд-лиз, но и все, что уничтожила. Прямой и косвенный ущерб. Оплатит ценою своей уровня жизни россиян и долгосрочной перспективы самой РоSSии.