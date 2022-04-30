В ОРДЛО мужчин призывного возраста мобилизуют без медосмотра, единственный выход – взятка

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило , что оккупационные власти в отдельных районах Донецкой и Луганской области отменили медосмотр для "призывников". Единственным способом избежать принудительной мобилизации остается взятка.

С 20 апреля в ОРДЛО приостановлено проведение медицинских осмотров мобилизованного личного состава. Официальное объяснение: "в связи с нехваткой специалистов".

"Потенциальные "призывники" не имеют возможности получить документы, подтверждающие какие-либо проблемы со здоровьем. Тех, кто имеет явные проблемы со здоровьем (увечье, инвалидность, тяжелые острые заболевания) или успел получить на руки необходимые документы, все равно мобилизуют, но распределяют в подразделения материально-технического обеспечения", - подчеркнули в ГУР.

Отмечается, что единственной альтернативой принудительной мобилизации остается взятка, размер которой зависит от возраста, специальности и состояния здоровья.