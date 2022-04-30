В ОРДЛО мужчин призывного возраста мобилизуют без медосмотра, единственный выход – взятка
Главное управление разведки Министерства обороны Украины
С 20 апреля в ОРДЛО приостановлено проведение медицинских осмотров мобилизованного личного состава. Официальное объяснение: "в связи с нехваткой специалистов".
"Потенциальные "призывники" не имеют возможности получить документы, подтверждающие какие-либо проблемы со здоровьем. Тех, кто имеет явные проблемы со здоровьем (увечье, инвалидность, тяжелые острые заболевания) или успел получить на руки необходимые документы, все равно мобилизуют, но распределяют в подразделения материально-технического обеспечения", - подчеркнули в ГУР.
Отмечается, что единственной альтернативой принудительной мобилизации остается взятка, размер которой зависит от возраста, специальности и состояния здоровья.
"В частности, в оккупированной Горловке размер взятки с целью уклонения от службы составляет от 5 тысяч рублей, если оплатить непосредственно на месте задержания. При доставке в районные отделы "МВД" - от 75 тысяч роSSийских рублей", - говорится в сообщении.