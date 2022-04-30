В ОРДЛО мужчин призывного возраста мобилизуют без медосмотра, единственный выход – взятка

Размер взятки может варьироваться от 5 до 75 тысяч роSSийских рублей, информирует ZN.ua.

В ОРДЛО мужчин призывного возраста мобилизуют без медосмотра, единственный выход – взятка
© Минобороны РоSSии/t.me

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что оккупационные власти в отдельных районах Донецкой и Луганской области отменили медосмотр для "призывников". Единственным способом избежать принудительной мобилизации остается взятка.

С 20 апреля в ОРДЛО приостановлено проведение медицинских осмотров мобилизованного личного состава. Официальное объяснение: "в связи с нехваткой специалистов".

"Потенциальные "призывники" не имеют возможности получить документы, подтверждающие какие-либо проблемы со здоровьем. Тех, кто имеет явные проблемы со здоровьем (увечье, инвалидность, тяжелые острые заболевания) или успел получить на руки необходимые документы, все равно мобилизуют, но распределяют в подразделения материально-технического обеспечения", - подчеркнули в ГУР.

Отмечается, что единственной альтернативой принудительной мобилизации остается взятка, размер которой зависит от возраста, специальности и состояния здоровья.

"В частности, в оккупированной Горловке размер взятки с целью уклонения от службы составляет от 5 тысяч рублей, если оплатить непосредственно на месте задержания. При доставке в районные отделы "МВД" - от 75 тысяч роSSийских рублей", - говорится в сообщении.


Анна Конюченко, ZN.ua

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