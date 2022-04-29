Пытается прорваться к Северодонецку: в Генштабе рассказали, как разворачивается битва за Донбасс

Пытается прорваться к Северодонецку: в Генштабе рассказали, как разворачивается битва за Донбасс

Генштаб ВСУ сообщил новые оперативные данные, рассказав, как проходят бои за Донбасс.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 65-е сутки защищаются от роSSийских оккупационных войск. Несмотря на огромные потери и поражение на севере враг продолжает бои на юге. И сегодня, 29 апреля, Генштаб ВСУ дал новую сводку, сообщив в Фейсбук, как продвигаются бои.

"На Донецком и Таврическом направлениях подразделения противника пытаются вести наступление на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях. Противник продолжает попытки установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная и предпринимает подготовительные меры по продвижению на Северодонецк. Противник продолжает артиллерийские обстрелы наших войск", - отмечено в публикации.

Также отмечено, что через Сиверский Донец оккупанты пытаются сделать новые понтонные переправы.

Не останавливается враг и в Мариуполе, где продолжает бомбить авиацией завод "Азовсталь".


Артём Батечко, politeka.net

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