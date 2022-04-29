Польша предоставила Украине более 200 танков

Их хватит на две бригады.

Польша предоставила Украине более 200 единиц танков Т-72. Этого достаточно для формирования двух бригад.

Об этом пишет польское радио со ссылкой на информационное радиоагентство IAR.

Кроме танков, в Украину отправили несколько десятков боевых машин пехоты.

Пока Варшава передала Украине техники на 7 миллиардов злотых. Среди вооружений, которые получила от Польши Украина, есть самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» и реактивные системы залпового огня «Град». А также – ракеты класса «воздух-воздух» для самолетов МИГ-29 и Су-27.

Помимо тяжелой техники это также дроны производства польской компании WB Electonics, которые используют, среди прочего, для разведывательной деятельности.

“Сами украинцы хвалятся, что имеют польские беспилотники Warmate – систему барражирующего боеприпаса, похожую на американские дроны-камикадзе Switchblade. С польского арсенала украинские защитники получили также переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, которые уже, по неофициальной информации, сбивали роSSийские вертолеты. Польша также предоставляет Украине большое количество боеприпасов», – говорится в сообщении.

Постсоветские танки Т-72 Украине уже передала Чехия. В Польше около 400 единиц этой техники. Согласно решению Минобороны Польши в 2019 году некоторые из них были модифицированы, в основном с точки зрения огневых возможностей этих танков. Однако по данным IAR, украинской армии передают преимущественно машины из-поза программы модернизации.

Напомним, эксперты заявили, что роSSийские танки обладают так называемым дефектом Джека-прыгуна, который делает их очень уязвимыми. Любой удачный удар быстро зажигает боеприпасы, обуславливая мощный взрыв – и башню буквально срывает.