Зеленский впервые раскрыл подробности штурма Офиса президента: был вместе с женой и детьми

владимир зеленский андрей ермак

Задача специальной группы была одна – убить или захватить Зеленского и его семью.

В первые часы войны оккупанты пытались штурмовать Офис президента. Об этом он рассказал в интервью журналисту Time Саймону Шустеру.

Владимир Зеленский

Из интервью Владимира Зеленского стало известно, что в Офисе президента в первый день войны пытались защитить здание «всем, что могли найти». А украинские военные отражали атаки роSSийских оккупантов на улицах.

Президент рассказал, что оккупанты нашли его и его семью в первые часы войны. В то время вместе с ним в Офисе находилась и супруга, и дети.

В первые дни украинские военные уже сражались с роSSийскими оккупантами на улицах. Как оказалось, роSSийские войска попали к президентской администрации буквально за несколько минут, их выстрелы были слышны в стенах Офиса.

Специально для покушения оккупанты были направлены группами и спускались в центр Киева на парашютах. Задача специальной группы была одна – убить или захватить его и его семью.

Охранникам внутри комплекса пришлось быстро выключить свет и срочно вывезти Владимира Зеленского с помощниками.

"РоSSийские войска дважды пытались штурмовать", – рассказал также Арестович. Зеленский подчеркнул, что на тот момент там были его жена и дети.

Также известно, столица продолжает жить в условиях военного положения. Несмотря на то, что войска страны-агрессора отступили от Киева, угроза для столицы все еще остается. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской военной администрации.

Уточняется, что заметно оживилась жизнь столицы, все больше людей на улицах, машин на дорогах - но угроза для Киева все еще сохраняется.


Дарина Силина, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"
Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"
Подоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников МариуполяПодоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников Мариуполя
Блок рекламы


Похожие новости
Американская реактивная система залпового огня M270 впервые "поработала" по оккупантам Донецкой областиАмериканская реактивная система залпового огня M270 впервые "поработала" по оккупантам Донецкой области
«РоSSияне пытаются унизить все, что олицетворяет ООН» – Зеленский про обстрел Киева
Зеленский: "Каждый роSSийский преступник будет привлечен к ответственности"Зеленский: "Каждый роSSийский преступник будет привлечен к ответственности"
Украина готова к неотложным переговорам для эвакуации людей из Мариуполя — ЗеленскийУкраина готова к неотложным переговорам для эвакуации людей из Мариуполя — Зеленский
"Есть пострадавшие": орки ударили ракетами по центру Киеву, Кличко и ГСЧС сообщили подробности"Есть пострадавшие": орки ударили ракетами по центру Киеву, Кличко и ГСЧС сообщили подробности
Советники лидеров будущих стран-гарантов безопасности Украины обсуждают проект соглашения, – ЗеленскийСоветники лидеров будущих стран-гарантов безопасности Украины обсуждают проект соглашения, – Зеленский
В Мариуполе оккупанты возобновили обыски и задержания, возможные провокации перед подготовкой штурма "Азовстали"В Мариуполе оккупанты возобновили обыски и задержания, возможные провокации перед подготовкой штурма "Азовстали"
"Я видел эти списки": появились новые подробности зверств оккупантов на Киевщине"Я видел эти списки": появились новые подробности зверств оккупантов на Киевщине
В Приднестровье мужчин возрастом до 55 лет призвали на "специальные сборы": все подробностиВ Приднестровье мужчин возрастом до 55 лет призвали на "специальные сборы": все подробности
В РоSSии подполковник полиции убил подельника "Моторолы": подробности делаВ РоSSии подполковник полиции убил подельника "Моторолы": подробности дела
Последние новости
Подгружаем последние новости