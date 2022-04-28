Бабушка стала шпионкой: на Харьковщине поймали женщину, которая сливала координаты ВСУ

Бабушка стала шпионкой: на Харьковщине поймали женщину, которая сливала координаты ВСУ

В Харьковской области задержали пособницу оккупантов, которая сливала врагу передвижение ВСУ.

Правоохранители поймали пожилую коллаборантку, которая предоставляла оккупантам тайную информацию о наших военных. Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Предварительно установлено, что 58-летняя жительница посёлка Васищево через свой мобильный телефон с 26 по 27 апреля предоставляла своему брату, который находится на неподконтрольной территории и сотрудничает с оккупантами, координаты расположения военной техники ВСУ и информацию о ее перемещении.

По данному факту возбуждено уголовное производство, пособнице врага грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что на государственном концерне "Укроборонпром" среди своих работников обнаружили вероятного корректировщика огня по бронетанковым предприятиям концерна – им оказался ведущий инженер, сейчас он задержан СБУ. Об этом сообщили на странице госконцерна "Укроборонпром" в Facebook.

"Служба безопасности Украины задержала ведущего инженера одного из заводов Укроборонпрома за вероятную причастность к ракетному удару по предприятию. Сотрудника разоблачило подразделение безопасности самого завода. Коллаборант сообщил о последствиях ракетных обстрелов предприятия в роSSийскую федерацию", - говорится в сообщении.

Укроборонпром


Галина Струс, politeka.net

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