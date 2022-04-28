Байден просит Конгресс одобрить чрезвычайную помощь Украине в размере 33 миллиарда долларов

8,5 миллиарда долларов Белый дом предлагает выделить на экономическую помощь Украине.

Байден просит Конгресс одобрить чрезвычайную помощь Украине в размере 33 миллиарда долларов
Джо Байден

Президент США Джо Байден в четверг попросил у Конгресса 33 миллиарда долларов дополнительной неотложной помощи Украине, попросив деньги на оборонную, экономическую и гуманитарную помощь.

Об этом сообщает The New York Times.

Запрос более чем вдвое превышает пакет в размере 13,6 миллиарда долларов, принятый законодателями и подписанный президентом США в прошлом месяце. Эта сумма подчеркивает, что Соединенные Штаты и их союзники готовятся к длительному конфликту в Украине и серьезным глобальным экономическим и политическим последствиям, констатирует издание.

«Цена неспособности противостоять насильственной агрессии в Европе всегда была выше, чем цена устойчивого противостояния таким нападениям, – написал президент Байден в письме, сопровождавшем запрос. – Да, как всегда было, и как всегда будет. Америка должна встретить этот момент и внести свой вклад».

Представитель администрации, который на условиях анонимности рассказал о пакете перед его официальным обнародованием, сказал, что финансирование предусмотрено по меньшей мере на пять месяцев.

Пакет помощи включает более 20 миллиардов долларов на безопасность и военную помощь, в том числе 11,4 миллиарда долларов на финансирование вооружения и пополнение уже предоставленных Украине запасов, 2,6 миллиарда долларов на поддержку развертывания американских войск и оборудования в регионе и 1,9 миллиарда долларов в поддержку кибербезопасности и разведки.

Запрос также содержит 8,5 миллиарда долларов на экономическую помощь Украине для оказания базовой экономической поддержки, включая закупку продуктов питания и медикаментов.

3 миллиарда долларов будут предоставлены на гуманитарную помощь и поддержку украинских беженцев, а также для преодоления последствий уничтожения цепочек снабжения продовольствием.

Напомним, вчера Палата представителей призвала президента США продать замороженные роSSийские активы, а средства направить в поддержку Украины.

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