Стало известно, кому из украинских беженцев запретили работать дистанционно из-за границы

В Украине запретили работникам госпредприятий и их руководителям работать удаленно за пределами Украины. Соответствующее постановление Кабмин принял 26 апреля. Новые требования начнут действовать с 3 мая.

Стало известно, кому из украинских беженцев запретили работать дистанционно из-за границы

Согласно документу, лишь некоторые сотрудники компаний госсектора могут продолжать работу за границей в военное время, всем остальным грозит наказание.

Дистанционная работа в пределах Украины допускается, но если сотрудники госпредприятий, спасаясь от войны, решат уехать за границу, то работать удаленно они не смогут, а значит автоматически потеряют работу. Придется либо возвращаться в Украину, либо увольняться.

Выехать за границу бюджетники смогут только при оформлении служебной командировки. Это условие будет действовать до конца военного положения.

К нарушителям государство может применить дисциплинарное взыскание, а в случае пребывания руководителя государственного учреждения в рабочее время за пределами Украины, за исключением командировок, ему грозит прекращение полномочий.

Ранее сообщалось, что правительство упростило процесс получения статуса безработного во время военного положения. На выплаты по безработице могут рассчитывать даже украинцы, которые формально не разорвали трудовые договоры с работодателями, но во время войны не работают.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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