Politico: Сирия может показать, что Путин сделает дальше в Украине

РоSSия сделала определенные опасные выводы из пассивности Запада в прошлом, и нужно кое-что сделать во избежание еще большей трагедии в Украине, информирует ZN.ua.

Несмотря на то, каким шоком было вторжение РоSSии в Украину, никто не может сказать, что это произошло без предупреждения. Месяцами войска стягивались к границе. И задолго до этого РоSSия посылала четкие сигналы. Это происходило не только на Востоке Украины, но и в Крыму, Грузии, особенно в Сирии, где роSSийские действия остаются безнаказанными и вызывали лишь равнодушие.

Об этом пишет Politico, добавляя, что сегодня глобальное сообщество оживилось в поддержке Украины. Грозная волна западных санкций оказала ощутимое давление на роSSийскую экономику. Передовое западное вооружение на миллиарды долларов было отправлено, чтобы укрепить украинскую оборону. Потеряв тысячи солдат, а также более 550 танков, более 1100 бронемашин и не менее 110 самолетов, роSSийские начальные цели были полностью разбиты. РоSSия не сталкивалась с такой стеной сопротивления со времен Холодной войны.


Лесь Димань, ZN.ua

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