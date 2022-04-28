Несмотря на то, каким шоком было вторжение РоSSии в Украину, никто не может сказать, что это произошло без предупреждения. Месяцами войска стягивались к границе. И задолго до этого РоSSия посылала четкие сигналы. Это происходило не только на Востоке Украины, но и в Крыму, Грузии, особенно в Сирии, где роSSийские действия остаются безнаказанными и вызывали лишь равнодушие.

Об этом пишет Politico , добавляя, что сегодня глобальное сообщество оживилось в поддержке Украины. Грозная волна западных санкций оказала ощутимое давление на роSSийскую экономику. Передовое западное вооружение на миллиарды долларов было отправлено, чтобы укрепить украинскую оборону. Потеряв тысячи солдат, а также более 550 танков, более 1100 бронемашин и не менее 110 самолетов, роSSийские начальные цели были полностью разбиты. РоSSия не сталкивалась с такой стеной сопротивления со времен Холодной войны.