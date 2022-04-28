Politico: Сирия может показать, что Путин сделает дальше в Украине
РоSSия сделала определенные опасные выводы из пассивности Запада в прошлом, и нужно кое-что сделать во избежание еще большей трагедии в Украине, информирует
Несмотря на то, каким шоком было вторжение РоSSии в Украину, никто не может сказать, что это произошло без предупреждения. Месяцами войска стягивались к границе. И задолго до этого РоSSия посылала четкие сигналы. Это происходило не только на Востоке Украины, но и в Крыму, Грузии, особенно в Сирии, где роSSийские действия остаются безнаказанными и вызывали лишь равнодушие.
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