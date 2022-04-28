"Я видел эти списки": появились новые подробности зверств оккупантов на Киевщине

Буча, война, разрушения, оккупация

У роSSийских военных, которые зверствовали в Буче Киевской области, были списки людей, которых они целенаправленно собирались уничтожить.

Об этом, как пишет Politeka.net, в комментариях канадскому телеканалу СВС сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

По его словам, эти списки оккупантам, возможно, помогли составить местные предатели.Они сообщали врагу и адреса местных жителей, и их имена.

«Я видел эти списки. Не собственноручно они были написаны. Кто-то из местных надиктовал. Возможно, какие-то коллаборации были», - рассказал Федорук, добаавив, что оккупанты заранее знали, к кому идут, по какому адресу.

Мэр Бучи сообщил, что, поскольку город находится возле столицы, его жителями являются многие политики и чиновников.

«Слава Богу удалось, из тех возможностей, которые были, уехать из Бучи, то они (военные РФ – ред.) довольствовались теми, кто остался", – сообщил мэр, добавив, что его имя также было в этих списках.

Напомним, на минувшей неделе Федорук сообщал, что в Буче уже обнаружены 412 тел.

«В отдельное дело выделена братская могила возле Церкви Андрея Первозванного, где в общей сложности найдены 117 тел, в том числе 30 женщин и 2 ребенка. Там есть убитые, застреленные и замученные роSSийскими оккупантами, обгоревшие тела гражданских. Есть пациенты больницы, которых не смогли похоронить после 24 февраля, потому что россияне не пускали ритуальную службу на кладбище. Есть несколько ребят из Вооруженных сил Украины», - рассказывал Федорук.


Катерина Петренко, politeka.net

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