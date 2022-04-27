РФ нарушает права раненых, Мариупольский полевой госпиталь на грани выживания — Денисова

Раненым необходима срочная эвакуация.

РФ нарушает права раненых, Мариупольский полевой госпиталь на грани выживания — Денисова
© Мариупольский городской совет

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что из-за длительной осады и постоянных обстрелов роSSийской авиации и артиллерии невозможно пополнить запасы лекарств для раненых, находящихся в Мариупольском полевом госпитале. Соответствующее уведомление она опубликовала в Facebook.

"Оперировать людей с оторванными конечностями, с осколочными и шаровыми ранениями приходится под светом налобного фонаря. Даже после успешной операции раненые имеют большой риск получить осложнения – сепсис, перитонит, гангрену. В таких условиях многим помочь не могут, несмотря на то, что медики работают круглосуточно без отдыха. Врачей и медсестер не хватает, среди них также ранены и убиты", - написала Денисова.

Она подчеркнула, что раненым необходима срочная эвакуация.

"РФ грубо нарушает 12 статью Конвенции об улучшении судьбы раненых и больных в действующих армиях от 12.08.1949", - добавила Денисова.

Омбудсменко обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ с просьбой учесть все факты нарушений прав человека в Украине.

"Я прошу Антонио Гуттереша и Международный комитет Красного Креста безотлагательно принять все возможные меры гуманитарного характера для защиты раненых и медицинского персонала и предоставления им помощи, как это предусмотрено статьей 9 Конвенции об улучшении судьбы раненых и больных в действующих армиях", - подчеркнула Денис.


Елизавета Чижик, ZN.ua

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