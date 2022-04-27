Послу вручили ноту протеста.
РоSSия высылает трех норвежских дипломатов за "помощь киевскому режиму"
Министерство иностранных дел РоSSии объявило персонами нон грата троих сотрудников посольства Норвегии в Москве.
Об этом передает "Укринформ" со ссылкой на сайт МИД РФ.
Посол Норвегии Рюне Ресаланд был вызван в МИД, где ему вручили ноту об объявлении на основе взаимности "persona non grata" трех норвежских дипломатов.
Также был выражен протест в связи с предварительной высылкой из Норвегии сотрудников посольства РФ в Норвегии и осуждено "оказание норвежскими властями военной помощи киевскому режиму".
Напомним, в начале апреля произошла массовая высылка сотрудников дипломатических миссий РФ по всему миру. Это произошло на фоне публикации фото- и видеосвидетельств массовых убийств гражданского населения в городе Буча Киевской области, которое почти месяц находилось под оккупацией роSSийских военных.