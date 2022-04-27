РоSSия высылает трех норвежских дипломатов за "помощь киевскому режиму"

Министерство иностранных дел РоSSии объявило персонами нон грата троих сотрудников посольства Норвегии в Москве.

Об этом передает "Укринформ" со ссылкой на сайт МИД РФ .

Посол Норвегии Рюне Ресаланд был вызван в МИД , где ему вручили ноту об объявлении на основе взаимности "persona non grata" трех норвежских дипломатов.

Также был выражен протест в связи с предварительной высылкой из Норвегии сотрудников посольства РФ в Норвегии и осуждено "оказание норвежскими властями военной помощи киевскому режиму".