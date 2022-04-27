РоSSия высылает трех норвежских дипломатов за "помощь киевскому режиму"

Послу вручили ноту протеста.

РоSSия высылает трех норвежских дипломатов за "помощь киевскому режиму"

Министерство иностранных дел РоSSии объявило персонами нон грата троих сотрудников посольства Норвегии в Москве.

Об этом передает "Укринформ" со ссылкой на сайт МИД РФ.

Посол Норвегии Рюне Ресаланд был вызван в МИД, где ему вручили ноту об объявлении на основе взаимности "persona non grata" трех норвежских дипломатов.

Также был выражен протест в связи с предварительной высылкой из Норвегии сотрудников посольства РФ в Норвегии и осуждено "оказание норвежскими властями военной помощи киевскому режиму".

Напомним, в начале апреля произошла массовая высылка сотрудников дипломатических миссий РФ по всему миру. Это произошло на фоне публикации фото- и видеосвидетельств массовых убийств гражданского населения в городе Буча Киевской области, которое почти месяц находилось под оккупацией роSSийских военных.

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