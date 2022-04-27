Жителей Бучи убивали по специальным спискам, составлять которые помогали коллаборанты — мэр

Мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что роSSийские военные убивали жителей Бучи по специальным спискам, их помогли составить местные коллаборанты. Об этом он отметил во время общения с журналистами CBC , добавляя, что имена и адреса погибших называли именно предателями.

"Я видел эти списки. Не собственноручно они были написаны. Кто-то из местных надиктовал. Возможно, какие-то коллаборации были. То есть они заранее знали, к кому идут, на какой адрес, и что это за человек", — сказал Федорук.

Фамилия самого мэра и других депутатов Бучанского городского совета тоже были в этих списках.