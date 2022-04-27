Жителей Бучи убивали по специальным спискам, составлять которые помогали коллаборанты — мэр

Он и другие депутаты горсовета тоже были целями рашистов, информирует ZN.ua.

Мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что роSSийские военные убивали жителей Бучи по специальным спискам, их помогли составить местные коллаборанты. Об этом он отметил во время общения с журналистами CBC, добавляя, что имена и адреса погибших называли именно предателями.

"Я видел эти списки. Не собственноручно они были написаны. Кто-то из местных надиктовал. Возможно, какие-то коллаборации были. То есть они заранее знали, к кому идут, на какой адрес, и что это за человек", — сказал Федорук.

Фамилия самого мэра и других депутатов Бучанского городского совета тоже были в этих списках.

"Поскольку мы в пригороде столицы, то здесь большое количество чиновников проживало, политиков. Слава Богу удалось, из тех возможностей, которые были, выехать из Бучи, то они (военные РФ - ред.) довольствовались теми, кто остался", — добавил Федорук.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Подоляк и Арахамия подтвердили готовность ехать в Мариуполь на переговоры об эвакуацииПодоляк и Арахамия подтвердили готовность ехать в Мариуполь на переговоры об эвакуации
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"
Подоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников МариуполяПодоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников Мариуполя
Блок рекламы


Похожие новости
"Подобного нет нигде в стране": в Кривом Роге рассказали о сверхмощной обороне, успокоив жителей"Подобного нет нигде в стране": в Кривом Роге рассказали о сверхмощной обороне, успокоив жителей
"Ничего у них не выйдет": Виталий Ким рассказал об угрозах, которые ему поступают"Ничего у них не выйдет": Виталий Ким рассказал об угрозах, которые ему поступают
В Буче оккупанты убивали мирных жителей оружием времен Первой мировой войны: фотоВ Буче оккупанты убивали мирных жителей оружием времен Первой мировой войны: фото
На Харьковщине оккупанты удивляются самоорганизации жителей и продвигают расчеты в рублях, – ГУР МинобороныНа Харьковщине оккупанты удивляются самоорганизации жителей и продвигают расчеты в рублях, – ГУР Минобороны
Много свежих могил: в Чернигове назвали число мирных жителей, погибших от рук оккупантовМного свежих могил: в Чернигове назвали число мирных жителей, погибших от рук оккупантов
Оккупанты обстреляли пгт Слатино в Харьковской области, погибли двое мирных жителейОккупанты обстреляли пгт Слатино в Харьковской области, погибли двое мирных жителей
"Забытые миром, но не "Азовом": военные показали людей, которые прячутся в подвалах "Азовстали""Забытые миром, но не "Азовом": военные показали людей, которые прячутся в подвалах "Азовстали"
Сытник: «Стратегически правильно – предоставить и.о. руководителя САП полномочия, которые обеспечат автономию органа»Сытник: «Стратегически правильно – предоставить и.о. руководителя САП полномочия, которые обеспечат автономию органа»
Эвакуация жителей Мариуполя может начаться в полдень – ВерещукЭвакуация жителей Мариуполя может начаться в полдень – Верещук
Из 90 автобусов доехало лишь 4: оккупанты обманули жителей Мариуполя, которых эвакуировали наканунеИз 90 автобусов доехало лишь 4: оккупанты обманули жителей Мариуполя, которых эвакуировали накануне
Последние новости
Подгружаем последние новости