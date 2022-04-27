Жителей Бучи убивали по специальным спискам, составлять которые помогали коллаборанты — мэр
Мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что роSSийские военные убивали жителей Бучи по специальным спискам, их помогли составить местные коллаборанты. Об этом он отметил во время общения с журналистами
"Я видел эти списки. Не собственноручно они были написаны. Кто-то из местных надиктовал. Возможно, какие-то коллаборации были. То есть они заранее знали, к кому идут, на какой адрес, и что это за человек", — сказал Федорук.
Фамилия самого мэра и других депутатов Бучанского городского совета тоже были в этих списках.
"Поскольку мы в пригороде столицы, то здесь большое количество чиновников проживало, политиков. Слава Богу удалось, из тех возможностей, которые были, выехать из Бучи, то они (военные РФ - ред.) довольствовались теми, кто остался", — добавил Федорук.