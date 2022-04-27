Пресс-секретарь Путина заявил, что "конкретные договоренности достигнуты не были".
В Кремле отреклись от договоренностей с генсеком ООН об эвакуации людей из Мариуполя
Пресс-секретарь президента РоSSии Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем "конкретных договоренностей о помощи в эвакуации мирных жителей из "Азовстали" не было".
Пескова цитируют роSSийские СМИ.
При этом пресс-секретарь Путина согласился, что тема эвакуации обсуждалась.
"Эта тема действительно была господином Гутеррешем озвучена, и она будет дальше прорабатываться, каких-то конкретных договоренностей в этой области нет", - сказал Песков.
Напомним, во время встречи тет-а-тет, состоявшейся в Москве 26 апреля, Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили предложения по гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения из зон конфликта в связи с ситуацией в Мариуполе.
По окончании встречи пресс-секретарь Гутерреша сообщил, что Путин согласился на эвакуацию гражданских из "Азовстали".
После визита в РФ генсек ООН посетит Украину. В Киеве он должен встретиться с Зеленским.