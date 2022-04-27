Государства-члены ОДКБ, кроме РФ и Беларуси, не поддерживают войну против Украины – ГУР МОУ

Государства-члены Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) не поддерживают РоSSию в войне против Украины и не хотят участвовать в ней, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны. В ОДКБ, кроме РФ , входят Беларусь , Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан .

«Несмотря на настояние рФ, участники ОДКБ не хотят принимать решение о проведении миротворческих операций вне своих стран. В том числе на территории так называемых «ДНР» и «ЛНР», - отметили в ГУР МОУ.

Указано, что члены ОДКБ могут рассмотреть возможность ограниченного развертывания национальных контингентов на территории РоSSии или Беларуси. Но это возможно только после того, как появится официальное заявление о нападении Украины на их территорию.

«15 апреля министр обороны Казахстана Руслан Жаксиликов заявил, что Казахстан не получал запрос о направлении на территорию Украины национальных войск. Он подтвердил, что в ходе последнего заседания военного комитета ОДКБ вопрос участия в вооруженном конфликте на территории Украины не рассматривался», – добавили в разведке.

В ГУР МОУ отметили, что сейчас все страны-участники ОДКБ (кроме РоSSии и Беларуси) придерживаются нейтралитета в вопросе роSSийского вторжения. Ни одна из них не признала аннексию Крыма и независимость незаконных вооруженных формирований «ДНР»/«ЛНР».