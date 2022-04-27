Залужный опубликовал перечень государств, помогающих Украине

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал видео с благодарностью государствам, которые помогают украинцам бороться.

Ролик обнародован на странице главнокомандующего в Facebook.

"Искренне благодарен нашим партнерам за оказанную помощь и непреклонную поддержку в это сложное время!" – отметил Залужный.

Среди упомянутых в видео стран: Австралия, Азербайджан, Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Дания, Япония, Греция, Эстония, Испания , Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Северная Македония, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша , Португалия, Румыния, Южная Корея, Словакия, США , Турция, Хорватия, Чехия, Австрия, Исландия, Кипр, Ирландия, Словения, Швеция и Финляндия.

Напомним, вчера в Германии на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась встреча министров обороны 40 государств. Участие принимал и глава Минобороны Украины Алексей Резников. В речи в начале министр обороны США Ллойд Остин назвал встречу исторической, отметив, что ее цель – помочь Украине победить в войне, начатой вторжением РоSSии, и подготовить оборонные мощности Украины к предстоящим вызовам.

По итогам встречи, в частности, договорено, что Канада отправит Украине неопределенное количество 155-миллиметровых гаубиц M777, а также тысячи единиц противотанкового гранатомета Carl Gustav, ручные гранаты и ракетные установки.