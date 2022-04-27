Белгородская, Воронежская и Курская области тоже теперь активно изучают понятие "демилитаризации", - Подоляк

"Рано или поздно долги придется возвращать".

Белгородская, Воронежская и Курская области тоже теперь активно изучают понятие "демилитаризации", - Подоляк
Фото: Подслушано Белгород

Советник главы Офиса президента, участник переговорной делегации с Россией Михаил Подоляк прокомментировал пожары в Белгородской, Воронежской и Курской областях РФ.

В своем Telegram он написал, что теперь эти области "также начинают изучать такое понятие, как "демилитаризация".

"Разоружение. В этих роSSийских областях периодически горят крупные топливные базы, обеспечивающие бронетехнику армии РоSSии, и взрываются склады боеприпасов. По разным причинам", - написал он.

Объяснить это, по словам Подоляка, очень просто: если россияне начали массово атаковать другую страну, массово убивать там всех подряд, массово давить танками мирных людей, а для обеспечения убийств используют склады в своих областях, то "Рано или поздно долги придется возвращать".

"Поэтому разоружение белгородско-воронежских складов убийц - абсолютно естественный процесс", - заявил он.

Подоляк подчеркнул, что пожары и взрывы там происходят абсолютно по разным причинам.

Утром 27 апреля власти Белгородской, Курской и Воронежской областей заявила о взрывах и пожарах, Reuters. В Белгородской области вспыхнул склад боеприпасов.

Это уже не первый пожар на складах на территории страны-оккупанта за прошедшие месяцы. 1 апреля в Белгородской области произошел пожар на нефтебазе 29 марта возле Белгорода на складе внезапно начали детонировать боеприпасы.

Два дня назад пожар произошел на крупной нефтебазе в Брянске "Транснефть Брянск Дружба", также неподалеку от границы с Украиной. "Транснефть-Дружба" имеет в ведении нефтепроводную магистраль "Дружба", поставляющую нефть из РоSSии в Европу.



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