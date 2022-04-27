"Наши военные не пойдут на такой позор": Арестович ответил на новое циничное заявление путина

"Наши военные не пойдут на такой позор": Арестович ответил на новое циничное заявление путина

Путин, как всегда, прибег к цинизму.

Украина прибегает к огромным дипломатическим усилиям, чтобы повлиять на ситуацию в Мариуполе. Сегодня, 26 апреля, тему блокады города обсудил президент Турции Реджеп Эрдоган и глава Кремля Владимир Путин. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в новом видеообращении.

Агрессор цинично заявил, что в Мариуполе нет сопротивления. Также якобы лучше, чтобы Киев предоставил украинским военным команду сдаться.

"Но наши военные конечно не пойдут на такой позор. К тому же нет никакой веры в искусное обращение русских с нашими военными в тылу. Мы помним Иловайск", - подчеркнул советник председателя ОП.

Мариуполь, война

Арестович также добавил, что верить россиянам с поводу того, что военные РФ будут корректно вести себя с нами в тылу, нельзя.

"По словам представителей местных властей Мариуполя, когда россияне вчера (25 апреля, - ред.) объявили о гуманитарном коридоре, за несколько минут по месту выхода нанесли удар артиллерии. Вот такая цена роSSийским дополнениям", - подчеркнул спикер глава ОП.


Анна Вернигора, politeka.net

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