РоSSийские войска в Приднестровье приведены в полную боевую готовность – Генштаб

На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на взятии Рубежного, Попасной и Марьинки.

РоSSийские войска в Приднестровье приведены в полную боевую готовность – Генштаб
Російські "миротворці" у ПМР
Фото: beztabu.net

На территории Приднестровского региона Республики Молдова подразделения оперативной группы роSSийских войск приведены в боевую готовность "полная". Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы.

Об этом идет речь в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18.00 вторника, 26 апреля.

На Слобожанском направлении вражеские группировки из состава подразделений 6 общевойсковой армии Западного военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов продолжают частично блокировать Харьков и обстреливать его.

В течение текущих суток на Изюмском направлении противник проводит наступление в направлении населенного пункта Барвенково. У границы Украины в районах Белгородской области РФ находится до пяти батальонных тактических групп противника.

На Донецком направлении основные усилия сосредотачиваются на взятии Рубежного, Попасной и Марьинки. В направлении Кременной оккупантами перемещено в танковый батальон, а также понтонно-мостовое подразделение. Для развития наступления в направлении населенного пункта Лиман противник осуществляет наращивание группировки войск. Продолжаются артиллерийские обстрелы и авиационные удары по Мариуполю. Враг блокирует "Азовсталь".

На Южнобужском и Таврическом направлениях враг продолжает удерживать занятый рубеж, безуспешно пытается улучшить тактическое положение.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи усиления охраны участка украинско-белорусской границы.

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