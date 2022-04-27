РоSSийские войска в Приднестровье приведены в полную боевую готовность – Генштаб

На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на взятии Рубежного, Попасной и Марьинки.

На территории Приднестровского региона Республики Молдова подразделения оперативной группы роSSийских войск приведены в боевую готовность "полная". Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы.

Об этом идет речь в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18.00 вторника, 26 апреля.

На Слобожанском направлении вражеские группировки из состава подразделений 6 общевойсковой армии Западного военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов продолжают частично блокировать Харьков и обстреливать его.

В течение текущих суток на Изюмском направлении противник проводит наступление в направлении населенного пункта Барвенково. У границы Украины в районах Белгородской области РФ находится до пяти батальонных тактических групп противника.

На Донецком направлении основные усилия сосредотачиваются на взятии Рубежного, Попасной и Марьинки. В направлении Кременной оккупантами перемещено в танковый батальон, а также понтонно-мостовое подразделение. Для развития наступления в направлении населенного пункта Лиман противник осуществляет наращивание группировки войск. Продолжаются артиллерийские обстрелы и авиационные удары по Мариуполю. Враг блокирует "Азовсталь".

На Южнобужском и Таврическом направлениях враг продолжает удерживать занятый рубеж, безуспешно пытается улучшить тактическое положение.